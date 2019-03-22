Цены на автомобильное топливо вырастут с 24 марта

С 24 марта в Беларуси снова изменяются розничные цены на автомобильное топливо. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».



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В ведомстве рассказали, что розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. С 24 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 48 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 59 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 80 копеек, ДТ — 1 рубль 59 копеек.

— С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 9,9%, а розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2,6%, — проинформировали в «Белнефтехиме»