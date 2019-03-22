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Какие известные переименования в Бресте состоялись, и как они "прижились" в народе

23.03.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В последнее время всё больше и чаще встаёт вопрос – переименовать то или иное учреждение, улицу, объект. С одной стороны – привычка, сложности с переоформлением документов, прописок и т.д. С другой – надо как-то увековечивать свою, а не чужую историю и учить людей своей, а не чужой культуре.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64596.php

Какие известные переименования в Бресте состоялись, и как они "прижились" в народе

Но мы посмотрели на проблему иначе – а что уже было сделано, и как отреагировали на это брестчане?

Улица Московская – проспект Машерова (с 1998 года)

Когда-то давно не было никакого разделения, была просто ул. Московская от въезда в город и до крепости. Потом её часть от Кобринского моста до Брестской крепости переименовали в проспект Машерова.

Сейчас проспект Машерова соединяет Московский и Ленинский районы. Его протяженность более 3500 м.

Историческая справка: Привычный нам вид улицы Московской сформировался к 1965 году. Условно в ней выделялись два участка.

Первый - от Брестской крепости до улицы Ленина: прежние названия - ул. Тереспольская, Фомина. Второй участок (от улицы Ленина до Кобринского моста) прежде носил следующие названия - Шоссейная, проспект имени Императора Александра II (до 1921 года), Ягеллонская, Ново-Ягеллонская, Ягеллонская - Замойская (с 1921 по 1939 годы, в честь Ягеллонов - королевской династии, правившей в государствах Центральной Европы в XIV — XVI веках), Московская (1939 - 1941), Штрассе дес 22 юни, Тереспольштрассе (1941 - 1944), Московская (1944 - 1998).

С 1998 г. этот участок переименован в проспект Машерова.

Парк 1 мая – Парк Культуры и отдыха (с 2001 года)

Самое трудно выводимое из памяти горожан – все, включая чиновников, путаются и называют его до сих пор «1 мая».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64596.php

Какие известные переименования в Бресте состоялись, и как они "прижились" в народе

Более полувека, с января 1941 года парк носил название «Парк культуры и отдыха имени 1-го Мая». Лишь в июне 2001 года из названия исчезли слова «имени первого мая». С этого момента и по сей день во всех юридических документах правильное наименование - БКУП «Парк культуры и отдыха».

Набережная – набережная Ф.Скорины (с 1990 года)

Самое безобидное и почти незаметное изменение названия улицы в городе Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64596.php

Какие известные переименования в Бресте состоялись, и как они "прижились" в народе

До сих пор все как говорили – Набережная, так и говорят. Улица расположена в центральной части города (бывшая деревня Шпановичи) по правому берегу реки Мухавец от ул. Советской до улицы Краснознаменной. Прежние названия - Надречная (до 1921 г.), Надбжежна (1921-1939 гг.). Набережная (1939-1990 гг.). Набережная Ф. Скорины (с 1990 года по настоящее время).

Часть улицы Суворова стала проспектом Республики (в 2007 году)

Расположена улица в юго-восточной части города, проходит по территории бывших пригородных деревень Ковалево и Пугачево. Названа в 1980 году в честь русского полководца Александра Суворова (прежние названия Южная и Карьерная). В 2007 году часть улицы - от Гузнянского (Пугачевского) моста через реку Мухавец до пересечения с улицей Журавецкой включена в состав образованного проспекта Республики.

Театр Бреста

Первого октября 1944 года правительство приняло решение о создании в пограничном Бресте драматического театра, который в 1945 году получил название: Государственный театр имени Ленинского комсомола Белоруссии. Новый этап в жизни коллектива начался в 1995 году, когда завершилась реконструкция здания театра. К театру на правах автономии присоединился симфонический оркестр. С этого времени театр носит название – «Брестский театр драмы и музыки». С 2005 года театру присвоено звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь». В 2009 — статус академического.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64596.php

Какие известные переименования в Бресте состоялись, и как они "прижились" в народе

Теперь же он носит название Брестский академический театр драмы. Однако, до сих пор в разных источниках, в том числе современных, проскакивает давно уже канувший в лету ленинский комсомол.

Криничная и Суничная стали 1-я Криничная и 1-я Суничная

Необходимость переименования возникла в связи проведенной проверкой списка наименований улично-дорожной сети г. Бреста с целью исключения наличия одинаковых наименований на белорусском (русском) языках в одном населенном пункте. Это было успешно реализовано.

Наверное, есть и другие примеры переименований. Поделитесь ими в комментариях!

Бульвар Шевченко – бульвар Космонавтов

Сменилось поколение, а то и два, и про это совсем забыли.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64596.php

Какие известные переименования в Бресте состоялись, и как они "прижились" в народе

А между тем, как утверждают источники, часть бывшего бульвара Шевченко решено было переименовать в Космонавтов. Произошло это где-то в 70-х годах, к сожалению точнее установить не удалось.

 
Теги: Брест
 
 
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