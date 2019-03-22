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Брестчанин собрал самую большую коллекцию клоунов в Беларуси

23.03.2019 18:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Заходя в квартиру Николая Полторака, главного художника Брестского академического театра драмы, нас встречает не только добродушный, вежливый, улыбчивый хозяин, но и его «подопечные» – куклы-клоуны, которые, сидя на многочисленных стеклянных полках, приветствуют гостей своей фирменной улыбкой до ушей либо немного грустным взглядом…


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64593.php

Брестчанин собрал самую большую коллекцию клоунов в Беларуси

У Николая самая большая в Беларуси коллекция клоунов, более трехсот экземпляров, которую он собирает уже двадцать с лишним лет. Керамические, фарфоровые, бумажные, резиновые, металлические, проволочные – они нашли воплощение в разных размерах и формах. Кроме кукол, есть детские игрушки, свечки, значки, рюкзачок, подушка в виде клоунов. Также цирковые персонажи смотрят своими загадочными взглядами с картин, вышивок, открыток, кружек…


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64593.php

Брестчанин собрал самую большую коллекцию клоунов в Беларуси

Николай Полторака родился в украинском городе Орджоникидзе Днепропетровской области.

- Сейчас, наверное, он совсем по-другому уже называется, – говорит коллекционер.

Детство и юность прошли в украинском городе Никополь. Николай жил на улице известного русского театрального деятеля Станиславского. 

- Может быть, это был какой-то знак, и судьба повернулась так, что я работаю на данный момент в театре, – рассуждает герой Zarya.by


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64593.php

Брестчанин собрал самую большую коллекцию клоунов в Беларуси

У Николая с детства была масса увлечений. Многие в советские времена что-то коллекционировали. Наш герой тоже не был исключением. Мальчик собирал открытки, именно рисованные, маленькие календарики, спичечные коробки…

– Большой плюс, что в те времена можно было бесплатно заниматься в любых кружках и секциях, – вспоминает коллекционер. – Так вышло, что, начиная с четвертого класса, я одновременно был солистом школы в хоре, занимался в драматической, цирковой и вокальной студиях. В шестом-седьмом классах стал постигать еще и азы пантомимы. Сам не понимаю, как я всё успевал!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64593.php

Брестчанин собрал самую большую коллекцию клоунов в Беларуси

Любовь к цирку в будущем натолкнула Николая на идею коллекционировать именно клоунов. 

– Один эпизод из детства: в город каждое лето приезжал цирк-шапито. Я был общительным ребенком и познакомился со многими артистами цирка, в том числе и с клоунами. До сих пор помню клоуна Ромашку. Тогда специально для него в альбоме нарисовал всю цирковую программу, – рассказал наш собеседник.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64593.php

Брестчанин собрал самую большую коллекцию клоунов в Беларуси

Этот небольшой презент Коля хотел подарить любимому клоуну, которому было уже больше восьмидесяти лет. Но рисунки случайно увидел директор цирка и попросил альбом себе. Коля отдал, а для Ромашки нарисовал в новом. Через год в город снова приехал этот цирк, но уже с другой программой.

– Я как-то стоял на репетиции, а мне вдруг говорят: «Мальчик, ты посторонний, поэтому покинь цирк». И тут раздается голос за спиной: «Да не посторонний он! Он свой!». Эти слова сказал директор цирка. И рассказал, что мой альбом передал в музей циркового искусства. Не знаю, правда ли это, но мне, тогда еще ребенку, было очень приятно, – вспоминает Николай Полторака.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64593.php

Брестчанин собрал самую большую коллекцию клоунов в Беларуси

Хоть и было у коллекционера желание построить цирковую карьеру, но как-то не сложилось. Так случилось, после восьмого класса Николай приехал учиться в Беларусь в Бобруйское художественное училище (сейчас Бобруйский государственный колледж имени А.Е. Ларина) по специальности «Чеканщик художественных и ювелирных изделий». Начал жить самостоятельно. После окончания училища пробовал поступить в Белорусский государственный театрально-художественный институт в Минске (сейчас Белорусская государственная академия искусств), но «провалился» на сочинении. На два года Николай Полторака ушел в армию, а после службы поступил в Минск на специальность «Актер театра и кино». 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64593.php

Брестчанин собрал самую большую коллекцию клоунов в Беларуси

- В Брест я попал после распределения и начал заниматься художественно-оформительской деятельностью – так и остался здесь. Где-то с 90-х годов оформлял городские мероприятия, – отметил художник.

Самого первого клоуна – большого, в синей одежде, с такого же цвета волосами, выбивающимися из-под причудливого колпака, Николай купил в польском Кракове в подарок дочке, которой было всего четыре годика.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64593.php

Брестчанин собрал самую большую коллекцию клоунов в Беларуси
 

– Все друзья, которые знали о моем увлечении, привозили мне клоунов со своих поездок. Да и я, где бы ни находился, всегда искал их и покупал. Сейчас даже не могу оценить свою коллекцию. Например, одного из клоунов я купил за 70 евро в одном из самых маленьких государств мира – в Сан-Марино, – рассказывает Zarya.by коллекционер. 

А вообще, в коллекции экземпляры из самых разных уголков земли – Беларуси, Украины, Молдовы, Болгарии, Чехии, Словакии, Германии, Австрии, Франции, Румынии, Испании, Италии, Люксембурга, Греции и других. «Я уже и не припомню все страны, откуда ко мне попали клоуны», – смеется Николай Полторака.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64593.php

Брестчанин собрал самую большую коллекцию клоунов в Беларуси

У многих «подопечных» Николая есть своя история появления в коллекции. К примеру, клоуну, которого привезли из Румынии кумовья коллекционера, пришлось несладко. Статуэтку нечаянно уронили, и она разлетелась на множество осколков. Кумовья их собрали в пакетик и привезли в Брест, где Николай аккуратно всё склеил. Был у нашего героя подобный случай и во Франции: он купил статуэтку клоуна и уронил ее прямо перед прилавком. Николай собрал все частички, приехал домой и вернул клоуна к жизни.

– А вот моя кума собирает балерин. Когда я был на отдыхе в Алуште, все ходил и спрашивал у торговцев вдоль набережной, есть ли у кого балерины или клоуны. Ни у кого не было. Так одна женщина мне ответила: «Вы подождите, сейчас немножко стемнеет и их столько будет на набережной!…» (смеется). Вот там-то я и купил клоуна Никулина в образе, в котором в фильме «Кавказская пленница» он пел песню о султане, – вспоминает Николай. 

Есть у коллекционера и известные клоуны – а-ля Вертинский, Никулин, Карандаш, есть и несколько антикварных. А вот самый маленький экземпляр так просто и не заметишь! Металлический клоун совсем малыш – размером всего лишь в полтора сантиметра! Одно дело, коллекционировать, а совсем другое – ухаживать за коллекцией: протирать пыль, мыть и т.д. Николай отмечает, что на это необходимо тратить немало времени.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64593.php

Брестчанин собрал самую большую коллекцию клоунов в Беларуси

Помимо коллекционирования, Николай Полторака сейчас увлекается лоскутным шитьем (пэчворк). Из кусков ткани по принципу мозаики он шьет на машинке шторы и одеяла: пестрые, яркие – они придают дому уют. «Как говорится, самый лучший подарок тот, который сделан своими руками. Поэтому многие свои изделия я раздарил», – комментирует наш герой.

А вот когда Николай учился в институте, то стипендии, понятное дело, не хватало. И юноша занимался изготовлением женских украшений с помощью техники узелкового плетения (макраме). Из тонких льняных ниток и соломки он делал кулоны и сдавал их в художественный салон в Минске. А в Бресте уже увлекся металлом. В городе, к примеру, на некоторых зданиях стоят флюгеры в виде объемных петушков – тоже дело рук нашего собеседника. 

– Я совсем недавно узнал, что в Беларуси в Бобруйске проводится «Клоун-шоу» – Международный фестиваль клоунов. В прошлом году он проходил впервые. Позвонил организаторам и предложил привезти туда свою коллекцию, сейчас решаем организационные вопросы, – поделился Николай.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Заходя в квартиру Николая Полторака, главного художника Брестского академического театра драмы, нас встречает не только добродушный, вежливый, улыбчивый...
 
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