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Семья Ковгановых из Быхова выступила на областном этапе республиканского конкурса «Семья года»

23.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Это редакционное задание восприняла с особым энтузиазмом. Командировка в Могилев обещала быть весьма интересной и насыщенной. Так и получилось! Яркие эмоции, новые знакомства. И все это благодаря областному этапу республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019». На могилевской сцене – семья Ковгановых из Быхова. О мероприятии, пропагандирующем семейные ценности, закулисной «лихорадке» и покорении сцены дружным квинтетом наших земляков — в материале журналиста «МП».

Семья Ковгановых из Быхова выступила на областном этапе республиканского конкурса «Семья года»

Последние штрихи

В гримерке не протолкнуться. До выхода на сцену – всего ничего, Семья Ковгановых занята последними приготовлениями. Главное – ничего не забыть.

Больше остальных «озабочена» маленькая Маша. С какой же из двух игрушечных собачек ей выходить на сцену? Старший сын Витя, брутальный блондин, сосредоточенно повторяет слова. Рассеянно отвлекается от бумаг лишь на «вибро» мобильного телефона – друзья сообщениями подбадривают. Средний Ковганов, улыбчивый Влад, что-то оживленно обсуждает с девочками из «подтанцовки».

Волнение, переживание. Как бы ни пытались скрыть эмоции супруги Юлия и Дмитрий, а все равно видно: нервничает пара. Еще бы! Сколько сил потрачено?!

«Семейный герб не забудьте…», «С тортом поосторожнее, чтоб не уронили…», «Ой, Манюне губки забыли подкрасить…», «Где удочка? А, вот же она…». Аксессуаров и предметов, необходимых для выступления, множество. Все это нужно вовремя вынести, положить, зажечь, включить… У  меня голова идет кругом.

Красавица Юля – идейный вдохновитель многодетного семейства. Это она решила участвовать в конкурсе, а позже «заразила» желанием близких людей. Мама и жена в одном лице, Юля еще и семейный сценарист, и костюмер, и гример.

— Она умница у нас! — с восхищением глядя на супругу, говорит Дима. А та, уже склонилась к мужу, чтобы поправить галстук.

«Вас мы будем удивлять, город Быхов прославлять!»

От семьи из Быхова глаз не оторвать. Действительно хороши были наши на сцене! По жеребьевке они выступали восьмыми, а значит, предпоследними.

«Встречайте семью Ковгановых!» — объявил ведущий, и знакомую фамилию подхватили сразу три ряда в зрительном зале. Мощная группа поддержки с белыми и красными воздушными шарами в руках (кстати, в цвет сценических костюмов быховской ячейки) буквально оглушила. Среди болельщиков – одноклассники и друзья, учащиеся и преподаватели гимназии, представители ЦСОНа и райисполкома.

Первый конкурс «Родовод» показал, с каким трепетом относятся Ковгановы к своим корням. У них даже генеалогическое древо есть. Настоящее, живое! К зеленой листве аккуратно прикреплены фотографии тех, кем гордятся взрослые, память о ком чтут и уважают дети.

Связь поколений. Пожалуй, именно наши земляки показали ее всесторонне. У Когановых даже роли для бабушек и дедушек были отведены. Те пели частушки, потчевали тортом по особенному семейному рецепту членов жюри.

Увлечения и достижения. Всему этому тоже было место на сцене. Семья талантов, где каждый ее член – неординарная личность. Именно таких слов заслуживали наши земляки после второго конкурса «Моя страна – моя семья».

Артистизму и выдержке каждого из быховской «пятерки» остается только позавидовать. Ведь без шероховатостей на сцене не обошлось: не открылись мыльные пузыри, перепутали местами музыкальные композиции. Даже эти мелкие казусы, семейство сумело обратить себе же в «плюсы».

Итог выступления – третье место в конкурсном задании «Моя страна – моя семья». Молодцы, Ковгановы! Вы – лучшие!

Алеся МУХАЧЕВА.

 

 
Теги: знакомства, Могилев
 
 
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  Это редакционное задание восприняла с особым энтузиазмом. Командировка в Могилев обещала быть весьма интересной и насыщенной. Так и получилось!
 
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