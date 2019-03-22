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В Быховском районе разрабатывают стратегию устойчивого развития

23.03.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Стратегию устойчивого развития Быховщины по различным направлениям обсуждали и разрабатывали на нескольких тематических встречах, одна из которых была посвящена вопросам социальной сферы.

В Быховском районе разрабатывают стратегию устойчивого развития


В Быховском районе разрабатывают стратегию устойчивого развития


В Быховском районе разрабатывают стратегию устойчивого развития

В районном центре культуры в составе инициативной группы работали депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Татьяна Конончук, председатель райсовета депутатов Вячеслав Сидоренко, а также представители организаций и учреждений нашей малой родины.

Открывая мероприятие, директор Международного фонда развития сельских территорий Сергей Тарасюк говорил о  важной роли каждого человека  в разработке и принятии решений, касающихся развития экономики, экологии, социальной сферы, энергоэффективности и энергосбережения.

Инициативной группе, разделенной на несколько команд,  предложили  обозначить проблемы, которые  стоят перед обществом нашего района в социальной сфере. А их было не мало. Например, называли отток работоспособного  населения, трудная самореализация людей с ограниченными  физическими возможностями, низкая общественная инициатива и уровень культуры и т.д.

Некоторые люди считают, что у них нет возможностей для участия в принятии решений, касающихся развития конкретной территории. А вот другие, наоборот, полагаются только  на местные органы исполнительной власти. Но оба этих подхода не верны.

Участники встречи пришли к выводу, что социуму просто необходимо иметь активную гражданскую позицию. Ведь сообщество зачастую нуждается не только в материальных ресурсах, но и знаниях, практическом опыте каждого неравнодушного человека.

Активное обсуждение разработки стратегии устойчивого развития состоялось и в группе по направлению «Экология и окружающая среда».

Быховчане, специализирующиеся в различных сферах деятельности, собрались, чтобы обсудить экологические проблемы, присущие нашему региону. А главное, найти пути их решения.

В список волнующих быховчан вопросов вошли усыхание хвойных лесов, загрязнение территорий бытовыми отходами.

Вместе с тем, был сделан главный вывод: для того, чтобы добиться весомых результатов, необходимо участие каждого жителя района. Не нужно бояться выйти из так называемой зоны комфорта и попытаться изменить жизнь своего региона в лучшую сторону. Ни одна инициатива не останется не услышанной.

Встречи проходят при содействии Программы поддержки Беларуси Федерального правительства Германии.

Сергей ЛЕВЧЕНКО,

Екатерина ГУРСКАЯ.

 

 
 
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Стратегию устойчивого развития Быховщины по различным направлениям обсуждали и разрабатывали на нескольких тематических встречах, одна из которых была...
 
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