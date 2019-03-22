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Прямая линия помогла жителям одной из многоэтажек Гродно решить проблему с перебоями в водоснабжении
Новости Беларуси. Вновь к событиям в Беларуси. Продолжается практика прямых телефонных линий. В очередной раз чиновники по всей стране вышли на связь с населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, с жителями Гродно сегодня общался заместитель председателя горисполкома Андрей Болтрик. Наиболее волнующими традиционно оказались вопросы ЖКХ. Также горожане интересовались благоустройством города, вносили предложения по улучшению торговли на мини-рынках и медицинскому обслуживанию. За три часа общения поступило около 10-ти звонков.
Андрей Болтрик, заместитель председателя Гродненского горисполкома:
Результат такой работы – очевиден. Зачастую прямые линии – последняя инстанция. Так житель Гродно Евгений Беспалов позвонил на прямую линию из-за перебоев водоснабжения в многоэтажке. Жильцы страдали ни один год, а ЖЭС не шел навстречу.
Евгений Беспалов, житель Гродно:
Прямые линии уже подтвердили свою эффективность. Результаты в цифрах – количество жалоб снижается.
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Прямая линия помогла жителям одной из многоэтажек Гродно решить проблему с перебоями в водоснабжении
Новости Беларуси. Вновь к событиям в Беларуси. Продолжается практика прямых телефонных линий. В очередной раз чиновники по всей стране вышли на связь с населением,...
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