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В Германии арестовали более 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта

23.03.2019 17:32 — Разное | СТВ  
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Новости Германии. Радикалы планировали произвести атаку с использованием автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии арестовали более 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта

Известно также, что задержанные имели связь с нелегальными торговцами оружия. Основными фигурантами дела являются трое из арестованных.

В Германии арестовали более 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта

По информации полиции, именно они должны были совершить атаку. Остальных правоохранители подозревают в финансировании террористов.

В Германии арестовали более 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта

В Германии арестовали более 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта
 
 
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Новости Германии. Радикалы планировали произвести атаку с использованием автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно также, что...
 
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