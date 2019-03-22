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В Германии арестовали более 10 человек, подозреваемых в подготовке теракта
Новости Германии. Радикалы планировали произвести атаку с использованием автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно также, что задержанные имели связь с нелегальными торговцами оружия. Основными фигурантами дела являются трое из арестованных.
По информации полиции, именно они должны были совершить атаку. Остальных правоохранители подозревают в финансировании террористов.
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Новости Германии. Радикалы планировали произвести атаку с использованием автомобиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно также, что...
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