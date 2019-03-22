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Крепость на колесах: у внедорожника Mercedes-AMG G63 появился бронированный вариант

23.03.2019 18:50 — Разное | Tut.by  
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Компания Inkas Armored Vehicle Manufacturing из Канады специализируется на бронезащите автомобилей, в основном представительских седанов и крупных внедорожников. Свой комплекс бронезащиты канадцы теперь предлагают и для нового поколения Mercedes-AMG G63.


В него входит набор баллистических пластин, изготовленных из «инновационного композитного материала», как говорят в компании. Машина сертифицирована по стандарту CEN 1063 BR6 — это подразумевает, что «броневик» на базе G-класса способен защитить своих обитателей от пуль, выпущенных из стрелкового оружия калибра 7,62, а под днищем могут одновременно сработать две ручные гранаты, не нанося особого урона.


Внешне бронированный G63 себя практически никак не выдает — чтобы не привлекать лишнего внимания злоумышленников. Но за доплату внедорожник можно оснастить сиренами и стробоскопами, а также усиленными тормозами, системой пожаротушения и прочим индивидуальным оборудованием.


Разумеется, масса бронированного G-класса увеличилась по сравнению с исходной моделью, что потребовало внесения конструктивных изменений в шасси — как это отразилось на разгонной динамике, не сообщается. Известно, что силовой агрегат G63 перекочевал на бронированную версию без изменений — это 4-литровый битурбо-V8, развивающий 585 лошадиных сил и 850 Нм крутящего момента, и пару которому составляет 9-ступенчатый «автомат».


Базовая стоимость такого броневика от Inkas — 295 тысяч долларов, но со всеми опциями она запросто может превысить миллионную отметку.

 
 
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Компания Inkas Armored Vehicle Manufacturing из Канады специализируется на бронезащите автомобилей, в основном представительских седанов и крупных внедорожников. Свой комплекс...
 
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