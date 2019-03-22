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Спас мать на пожаре, но погиб сам

23.03.2019 19:00 — Разное | Партизан  
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В одном из домов деревни Большие Круговичи Ганцевичского района случился пожар, который закончился трагично. Об этом сообщает Брестское областное управление МЧС.


Фото: brest.mchs.gov.by

64-летняя мать и 39-летний сын жили вдвоем в одноэтажном деревянном доме. 22 марта около 16 часов постройка загорелась. В этот момент сын находился на соседнем приусадебном участке, а мать — внутри дома.

Мужчина спас мать, выведя ее из горевшего дома. В итоге женщина не пострадала. После он вернулся в дом за документами.

Когда пожарные прибыли на место вызова, кровля постройки была полностью охвачена огнем, пламя было и внутри. Мужчина все еще находился в доме — и так и не смог выбраться. Его тело обнаружили на полу в жилой комнате.

Пожар локализовали и ликвидировали. Огонь уничтожил кровлю и перекрытие, повредил стены и внутреннюю отделку дома. Причину пожара еще предстоит установить.


 
 
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В одном из домов деревни Большие Круговичи Ганцевичского района случился пожар, который закончился трагично. Об этом сообщает Брестское областное управление МЧС.
 
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