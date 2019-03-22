Спас мать на пожаре, но погиб сам





Фото: brest.mchs.gov.by





64-летняя мать и 39-летний сын жили вдвоем в одноэтажном деревянном доме. 22 марта около 16 часов постройка загорелась. В этот момент сын находился на соседнем приусадебном участке, а мать — внутри дома.





Мужчина спас мать, выведя ее из горевшего дома. В итоге женщина не пострадала. После он вернулся в дом за документами.





Когда пожарные прибыли на место вызова, кровля постройки была полностью охвачена огнем, пламя было и внутри. Мужчина все еще находился в доме — и так и не смог выбраться. Его тело обнаружили на полу в жилой комнате.





Пожар локализовали и ликвидировали. Огонь уничтожил кровлю и перекрытие, повредил стены и внутреннюю отделку дома. Причину пожара еще предстоит установить.



