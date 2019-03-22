За прошлый год количество интернет-магазинов в Беларуси увеличилось на 20%

пишет 1prof.by Онлайн-торговля в Беларуси развивается стремительно. Только за 2018 год количество зарегистрированных интернет-магазинов выросло на 20 % и, по данным на начало января 2019-го, составило 19,4 тысячи,1prof.by





Об этом журналистам во время пресс-конференции сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ) Инна Гаврильчик.

По словам чиновницы, за последние 7 лет товарооборот виртуальной розничной сети в стране вырос более чем в 30 раз. Но говорить о том, что онлайн-магазины составляют серьезную конкуренцию стационарной розничной сети, пока преждевременно. «На сегодняшний день товарооборот онлайн-площадки не превышает 4%.



















