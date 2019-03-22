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За прошлый год количество интернет-магазинов в Беларуси увеличилось на 20%

23.03.2019 18:53 — Разное | Партизан  
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А товарооборот в сети за 7 лет вырос более чем в 30 раз.

 Онлайн-торговля в Беларуси развивается стремительно. Только за 2018 год количество зарегистрированных интернет-магазинов выросло на 20 % и, по данным на начало января 2019-го, составило 19,4 тысячи, пишет 1prof.by

Об этом журналистам во время пресс-конференции сообщила начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ) Инна Гаврильчик. 
По словам чиновницы, за последние 7 лет товарооборот виртуальной розничной сети в стране вырос более чем в 30 раз. Но говорить о том, что онлайн-магазины составляют серьезную конкуренцию стационарной розничной сети, пока преждевременно. «На сегодняшний день товарооборот онлайн-площадки не превышает 4%. 




 


 
 
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