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Россия дважды за сутки подняла Су-27 из-за американских бомбардировщиков

23.03.2019 18:10 — Разное | Партизан  
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Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских бомбардировщиков B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтики

Фото: Пресс-служба Минобороны России / РИА Новости

Об этом в субботу, 23 марта, сообщили в Национальном центре управления обороны России, передает ТАСС.

По данным центра, военные самолеты США находились на значительном удалении от российской государственной границы, их приближение допущено не было.

«Два американских самолета были обнаружены российскими средствами контроля воздушного пространства (...) и взяты на сопровождение», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что с 14 марта американские стратегические бомбардировщики выполнили уже семь полетов над Балтийским морем.

21 марта сообщалось, что два Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы. В Минобороны России отмечали, что на аэродром базирования российские самолеты вернулись после того, как бомбардировщик изменил траекторию полета.


 
 
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Российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне были дважды за сутки подняты в воздух для сопровождения американских...
 
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