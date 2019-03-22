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«Демографический пылесос»: Польша опустошит Беларусь с помощью Карты поляка?

23.03.2019 18:01 — Разное | Партизан  
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Союз предпринимателей и работодателей Польши выступил с предложением внести изменения в условия получения Карты поляка — речь идет об отмене требования об обязательном владении польским языком.

Мотивировано это заботой об эмигрантах с польскими корнями, которые проживают в Бразилии и могли бы претендовать на Карту поляка, если бы не языковое требование. По данным Союза, в этой латиноамериканской стране проживает от полутора до трех миллионов человек, имеющих польские корни, пишет rubaltic.ru. Однако может ли либерализация требований к претендентам на Карту поляка затронуть и более близкие страны, в том числе Беларусь?

В 2017 году тогдашний посол Польши в Беларуси Конрад Павлик заявил, что порядка 100 тысяч белорусских граждан имеют Карту поляка. Она выдается гражданам республик бывшего СССР с польскими корнями. Программа была запущена в 2008 году. Карта поляка позволяет его обладателю получать бесплатные долгосрочные визы, а также легально работать и учиться на тех же правах, что и граждане Польши.

В первую очередь Карта поляка ориентирована на граждан Беларуси, Украины и Литвы, территории которых входили в первую и вторую Речь Посполитую и где до сих пор проживает немало лиц, идентифицирующих себя как поляки.

Карта поляка вызывает довольно нервную реакцию как в Литве, где значительное польское меньшинство проживает в Виленском крае, так и в Беларуси. Однако если в Литве дальше словесной риторики дело не идет, и против обладателей Карты поляка не действуют никакие ограничительные меры, то в Беларуси депутатам Национального собрания на законодательном уровне запрещено ей пользоваться.

Безусловно, Карта поляка является важным проводником национальных интересов Польши, и именно поэтому в сопредельных государствах на этот документ смотрят с подозрением.

Карта поляка формализует польскую идентичность ее обладателя и формирует лояльность к польскому государству, давая целый набор прав и привилегий на территории Польши. Особенно удобна она для работы с молодежью, которая получает возможность обучаться в Польше, где в процессе образования прививается определенное мировоззрение.

Понятно, что такие люди с двойной лояльностью даже иногда помимо собственной воли могут становиться проводниками польских интересов на территории государств-соседей. Карта поляка — важный инструмент «мягкой силы» Варшавы на территориях былой Речи Посполитой.

По данным самой свежей переписи населения, в Беларуси на 2009 год проживало 294 тысяч поляков. При этом численность польского меньшинства устойчиво сокращалась весь послевоенный период — в 1959 году в Белорусской ССР проживало более полумиллиона поляков.

Самой «польской» в Беларуси является Гродненская область, где поляки составляют вторую по численности этническую группу, а в отдельных районах они даже находятся в абсолютном большинстве.


Следует отметить, что большинство белорусских поляков не являются выходцами или потомками выходцев с территории современной Польши. В основном это коренное белорусское население католического вероисповедания, принявшее польскую идентичность через костел. Стоит отметить, что в качестве родного языка белорусские поляки обычно называют белорусский или русский, хотя в той или иной степени польским владеют многие из них, особенно старожилы, успевшие поучиться в школах межвоенной Польши.

Этими особенностями белорусских поляков объясняется и специфика «польского вопроса» в Беларуси.

Большинство белорусских поляков имеют смешанную, «плавающую» белорусско-польскую идентичность, которая актуализируется в зависимости от обстоятельств.
В частности, сокращение польского населения, фиксируемое переписями, может объясняться не только и не столько ассимиляцией, сколько тем, что в условиях советской и постсоветской Беларуси людям «удобнее» определять себя как белорусов, а не поляков. Однако это не значит, что при иных обстоятельствах польская идентичность не может быть снова актуализирована. Польша делает все от нее зависящее, чтобы как можно большее число белорусских граждан «вспомнило» о своих польских корнях, и Карта поляка является одним из главных инструментов.

А вот роль католической церкви в продвижении «польскости» в последнее время не столь однозначна. Как уже говорилось, именно конфессиональная, а не языковая принадлежность долгое время определяла польское самосознание на территории Беларуси.

На сегодняшний день среди католического клира в Беларуси также немало выходцев из Польши, а во многих храмах сохраняются богослужения на польском языке. С другой стороны, предпринимаются серьезные усилия по «белорусизации» костела — подготовке священников местного происхождения, а также переводу служб и церковной литературы на белорусский язык. Результаты этой тихой борьбы за умы белорусских католиков должна показать новая перепись населения, которая пройдет в Беларуси в этом году.

Впрочем, Карта поляка может служить не только целям продвижения польского самосознания на бывших землях Речи Посполитой и увеличению числа тех, кто считает себя поляками. Напротив, она может работать и как своего рода демографический насос, перекачивающий население из соседних стран в Польшу.

Как и большинство стран Восточной Европы, Польша переживает демографический кризис. Постоянный и все нарастающий отрицательный прирост населения наблюдается здесь с 2012 года, и к настоящему времени убыль составляет порядка 40 тысяч человек в год. Немалую лепту в процесс вносит эмиграционный отток в другие страны Евросоюза, составляя немногим менее половины от общей убыли.

Польша, выступая против навязываемых ЕС миграционных квот за счет выходцев из Азии и Африки, пытается компенсировать демографические потери при помощи этнически близкого населения бывших «кресов всходних». Наиболее успешно эта политика работает в отношении Украины, однако демографический пылесос пытаются запустить и на белорусском направлении.


Карта поляка служит инструментом не только привлечения трудовых мигрантов, но и их последующей адаптации и ассимиляции, однако жесткие требования, связанные с начальным знанием языка, существенно ослабляют ее потенциал. Поэтому либерализация требований с целью увеличения числа потенциальных получателей Карты выглядит вполне логичным шагом. Не исключено, что обкатывать новую технологию поначалу будут действительно на далеких бразильцах.


 
 
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Союз предпринимателей и работодателей Польши выступил с предложением внести изменения в условия получения Карты поляка — речь идет об отмене требования об...
 
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