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Как за несколько часов в Минске появился первый в городе Парк семейных деревьев? Репортаж СТВ
Новости Беларуси. Порядок в городах должны поддерживать не только коммунальные службы, но и сами жители. Такое заявление глава государства озвучил накануне на встрече с активом Барановичей и Барановичского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И в подтверждение слов Президента о белорусах как о чистоплотной нации и людях, которые всегда откликаются на предложения по благоустройству – сегодняшние акции в столичных скверах. Так, в Минске 23 марта высадили первый в городе Парк семейных деревьев. Евгений Пустовой расскажет подробнее.
Порядок в городах должны поддерживать не только коммунальные службы, но и сами жители. Такое заявление глава государства озвучил вчера на встрече с активом Барановичей и Барановичского района. И можно сказать в подтверждение слов Президента о белорусах как о чистоплотной нации и людях, которые всегда откликаются на предложения по благоустройству – сегодняшние акции в столичных скверах. Подробности – в следующем сюжете.
Было одно из красивых мест столицы, а стало еще и знаковым. Сегодня за несколько часов здесь появился первый в городе Парк семейных деревьев. Посадили сотню лип и кленов.
Александр Рудой:
Виктория Рудая:
Если у Рудых это первое семейное дерево, то на счету четы Матарас – целая аллея. Они уже более полувека вместе. И крона их семейного дерева – широко разрослась. Помогали дети и внуки.
Леонид Матарас:
Инициатива создания семейных парков принадлежит молодежному союзу. С таким предложением активисты БРСМ обратились к Президенту на встрече посвященной 100-летию комсомола. Сказано – сделано. Первыми прекрасную традицию подхватили семьи Заводского района столицы. Но такие флешмобы на свежем воздухе пройдут по всей стране.
В Беларуси начались субботники. Есть желание стать сопричастным? Добро пожаловать в местный исполком. А в столице еще и вся информация на интернет-страничках местных администраций есть.
Саженцы, лопаты и даже чернозем – забота минских озеленителей. Специалисты контролировали и весь процесс посадки. От жителей требовалось одно – желание поучаствовать в озеленении своего города.
В итоге почти 4 тысячи минчан присоединились к первому весеннему субботнику. И это только в Первомайском районе. Генеральную уборку затеяли вдоль главного проспекта столицы. Во всеоружии даже военные.
Алексей Радивонюк, курсант Института пограничной службы Беларуси:
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Новости Беларуси. Порядок в городах должны поддерживать не только коммунальные службы, но и сами жители. Такое заявление глава государства озвучил накануне на...
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