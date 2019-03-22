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Навруз без границ: как в Беларуси отмечают праздник студенты-иностранцы

23.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси Навруз отмечают гости республики и студенты-иностранцы из главного вуза страны, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Главное блюдо праздничного стола женских рук не терпит – традиция. Лук, курица, морковь и рис отправляются в казан. Ничего лишнего – это и есть секрет вкусного туркменского плова, говорит Ширмурад.

«Я, когда в Беларусь приехал, впервые увидел, что, когда готовят плов, морковь натирают на терке. Для меня это было так непонятно. Морковь нужно нарезать от руки и делать ее крупной», – сказал солист театра эстрады Ширмурад Чарыев.

За музыкальное сопровождение праздника тоже отвечает Ширмурад. Он известный исполнитель. В Беларуси давно, но Навруз отмечает, как дома. А там этот день всегда начинался с музыки.

«Под этот праздник всегда собирается много родственников. Приезжают те, кто далеко находится. Я сам из столицы, Ашхабада. Вот из деревни много родственников приезжает. Практически со всей Туркмении», – отметил Чарыев.

На праздник по традиции нужна обновка. Платье Гунча сшила сама. Мама помогала с узорами. Наряд девушка привезла специально из Туркменистана. В нем будет отмечать Навруз вместе с однокурсниками.

«На Навруз мы одеваем что-то новое, новые платья. Они сделаны из специальной ткани, это что-то похожее на атлас. И украшения надеваем, называются гульяка. Это одно из самых главных и красивых украшений», – рассказала студентка Гунча Довлетова.

Когда все сборы закончены, самое время отправлять поздравления – трогательные и за тысячу километров. Хотя традиции Навруза в разных странах немного и различаются, общая примета одна: как встретишь этот день, так и проведешь будущий год. Поэтому иностранные студенты Белорусского государственного университета превратили Навруз в настоящей фестиваль: национальная музыка, костюмы и танцы.

«В Беларуси не отмечается, но мы все мусульмане собираемся и отмечаем этот праздник вместе. У нас есть здесь такой шанс и мы за это благодарим», – признался студент Ислам Оразов. 

«Я впервые на таком празднике. Очень интересно, ведь белорусские праздники совсем по-другому отмечаются», – сказала студентка Надежда Мархель.

В холле университета развернулась выставка, посвященная персидской культуре и празднику, традиции которого не меняются уже тысячи лет. Так на иранской новогодней скатерти: обязательно рыбки, монеты и даже свой волшебник Дед Фируз. Как и положено на Новый год, все желают друг другу счастья. 

Хотя Навруз в Беларуси праздник неофициальный, отметят его несколько тысяч человек. Всего же в стране живут представители более 140-ка национальностей.



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Хотя традиции Навруза в разных странах немного и различаются, общая примета одна: как встретишь этот день, так и проведешь будущий год.
 
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