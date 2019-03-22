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Навруз без границ: как в Беларуси отмечают праздник студенты-иностранцы
23.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Беларуси Навруз отмечают гости республики и студенты-иностранцы из главного вуза страны, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Главное блюдо праздничного стола женских рук не терпит – традиция. Лук, курица, морковь и рис отправляются в казан. Ничего лишнего – это и есть секрет вкусного туркменского плова, говорит Ширмурад.
«Я, когда в Беларусь приехал, впервые увидел, что, когда готовят плов, морковь натирают на терке. Для меня это было так непонятно. Морковь нужно нарезать от руки и делать ее крупной», – сказал солист театра эстрады Ширмурад Чарыев.
За музыкальное сопровождение праздника тоже отвечает Ширмурад. Он известный исполнитель. В Беларуси давно, но Навруз отмечает, как дома. А там этот день всегда начинался с музыки.
«Под этот
На праздник по традиции нужна обновка. Платье Гунча сшила сама. Мама помогала с узорами. Наряд девушка привезла специально из Туркменистана. В нем будет отмечать Навруз вместе с однокурсниками.
Когда все сборы закончены, самое время отправлять поздравления – трогательные и за тысячу километров. Хотя
«Я впервые на таком празднике. Очень интересно, ведь белорусские праздники совсем по-другому отмечаются», – сказала студентка Надежда Мархель.
В холле университета развернулась выставка, посвященная персидской культуре и празднику, традиции которого не меняются уже тысячи лет. Так на иранской новогодней скатерти: обязательно рыбки, монеты и даже свой волшебник Дед Фируз. Как и положено на Новый год, все желают друг другу счастья.
Хотя Навруз в Беларуси праздник неофициальный, отметят его несколько тысяч человек. Всего же в стране живут представители более 140-ка национальностей.
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Хотя традиции Навруза в разных странах немного и различаются, общая примета одна: как встретишь этот день, так и проведешь будущий год.
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