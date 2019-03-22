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Йоханнес Бё выиграл последнее преследование сезона, два белоруса набрали очки
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене.
Бё-младший допустил 3 (0+2+0+1) промаха и уверенно сохранил первое место, опередив своего брата Тарьей Бё (0+0+0+1).
Третье место занял немец Арнд Пайффер (0+0+1+0).
Лучшим из белорусов стал Роман Елетнов (1+1+3+0), который занял 38-е место. Сергей Бочарников (0+1+1+2) стал 40-м, Владимир Чепелин (1+0+2+3) - 47-м, Антон Смольский (3+0+0+2) - 50-м.
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Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене.
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