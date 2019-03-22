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Топливо на АЗС в Беларуси с 24 марта подорожает на 1 копейку

23.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Топливо на АЗС в Беларуси с 24 марта подорожает на 1 копейку

Розничные цены на автомобильное топливо с 24 марта увеличиваются на 1 копейку.

Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна «Белнефтехим».

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,48 за 1 л, АИ-95-К5-Евро — Br1,59, АИ-98-К5-Евро — Br1,8, ДТ — Br1,59.

В «Белнефтехиме» пояснили, что цены на автомобильное топливо изменяются в связи с ростом цены на нефть.

«С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 9,9%, а розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2,6%», — отметили в концерне.

https://www.belta.by/

 
 
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Розничные цены на автомобильное топливо с 24 марта увеличиваются на 1 копейку. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна «Белнефтехим». Цена...
 
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