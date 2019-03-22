«Медиасфера-2019» в Гродно: креативные идеи и много творчества





В этом году республиканский молодежный фестиваль-конкурс пройдет уже в 9 раз.

Целых 3 дня профессионалы медийной сферы будут делиться секретами, а во время мастер-классов приоткроют завесу жизни СМИ.

– Мы проводим Республиканский молодежный фестиваль-конкурс «МЕДИАСФЕРА-2019» в год, объявленный Годом малой родины, и в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Поэтому ключевыми темами фестивальных работ участников являются две: «Моей юности милый край» и «Мы этой памяти верны», – рассказывают организаторы. – Наша цель – собирать в одном месте авторов медиапроектов разных жанров, чтобы найти самых талантливых ребят Беларуси, познакомиться с креативными идеями, открыть новые имена в сфере медиа.







Фестиваль проводит кафедра журналистики факультета истории, коммуникации и туризма Гродненского государственного университета имени Янки Купалы при поддержке Министерства информации Республики Беларусь, Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Гродненского областного исполнительного комитета. Цель фестиваля-конкурса – собрать и объединить творчески мыслящих учащихся и студентов, которые делают первые шаги в области фотоискусства, печати, кино- и видеоискусства.

– Свои таланты может показать учащаяся молодежь в возрасте от 14 лет до 31 года,– говорят организаторы, – ведь «Медиасфера» – это не только площадка для самовыражения, здесь каждый сможет познакомиться с близкими по духу людьми, найти новых друзей и просто хорошо провести время.







Конкурс состоится с 24 по 26 апреля 2019 г. в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы по адресу: г. Гродно, ул. Ожешко, 22.

Для участия в вестивале необходимо до 12 апреля заполнить форму заявки по ссылке https://mediadom.grsu.by/meropriyatiya/mediasfera и отправить материалы по электронной почте: mediasfera_festival@mail.ru .

Подробная информация – на страничке Республиканского молодежного фестиваля-конкурса «МЕДИАСФЕРА-2019»: https://mediadom.grsu.by/meropriyatiya/mediasfera

Контактный телефон: +375152 73 19 88 (кафедра журналистики).

https://grodnonews.by/