Войсковая часть 97061 готова к убытию для проведения полевого выхода

Войсковая часть 97061 Западного оперативного командования, дислоцирующая на Красном дворе Бреста, готова к убытию для проведения полевого выхода. Выход пройдет на 230-м общевойсковом полигоне «Обуз-Лесновский», под Барановичами.



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Несколько ней назад в воинской части прошел смотр готовности к предстоящему полевому выходу, где командир батальона, подполковник Самаревич А.В. отметил хорошую подготовку батальона.



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Сегодня же в воинскую часть прибыл настоятель храма благоверных князей Петра и Февронии Муромских чудотворцев, отец Дионисий, где сказал напутственное слово, окропил военнослужащих и технику. После этого батальон приступил к совершению марша железнодорожным транспортом.

Основные задачи на полевой выход – совершенствование слаженности, отработка вопросов практических действий подразделений радиопомех. Большое внимание будет уделено дисциплине и организации быта военнослужащих, обучению личного состава.