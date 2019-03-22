

ДТП с двумя погибшими в Солигорском районе. Разыскиваются очевидцы!!! Автор: Эдуард Кидяев. Фото: СК РБ.

Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства ДТП с двумя погибшими, которое произошло 15 марта 2019 года около 23.55 в Солигорском районе.

По данным следствия, 20-летний житель Солигорска управлял легковым автомобилем BMW и двигался по автодороге «Старобин — Сковшин — Сосны» в направлении г.п. Старобин. Вблизи д. Махновичи Солигорского района на 13-м километре указанной автодороги он не справился с управлением и в результате заноса съехал в левый по ходу движения кювет, где столкнулся с деревьями.



В результате ДТП 32-летний и 21-летний пассажиры погибли на месте, водитель с травмами госпитализирован.







Следователями Солигорского РОСК и областного управления совместно с экспертом, сотрудниками ГАИ проведен осмотр места происшествия и зафиксирована следовая картина.



По результатам проверочных мероприятий Солигорским РОСК возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 3 ст. 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь).



По уголовному делу продолжаются процессуальные и следственные действия. Экспертам УГКСЭ по Минской области поручено проведение судебно-медицинских, автотехнической и иных экспертиз.







Граждан, которые располагают информацией по вышеуказанному происшествию, следствие просит обратиться в Солигорский РОСК по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 64, или по телефонам 8 (0174)-33-20-64, 8 (017)-223-34-29.