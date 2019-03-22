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ДТП с двумя погибшими в Солигорском районе. Разыскиваются очевидцы!!!
23.03.2019 — Разное | Soligorsk News
18 марта 2019 15:41 3060
ДТП с двумя погибшими в Солигорском районе. Разыскиваются очевидцы!!!
Управлением Следственного комитета по Минской области устанавливаются обстоятельства ДТП с двумя погибшими, которое произошло 15 марта 2019 года около 23.55 в Солигорском районе.
По данным следствия, 20-летний житель Солигорска управлял легковым автомобилем BMW и двигался по автодороге «Старобин — Сковшин — Сосны» в направлении г.п. Старобин. Вблизи д. Махновичи Солигорского района на 13-м километре указанной автодороги он не справился с управлением и в результате заноса съехал в левый по ходу движения кювет, где столкнулся с деревьями.
Следователями Солигорского РОСК и областного управления совместно с экспертом, сотрудниками ГАИ проведен осмотр места происшествия и зафиксирована следовая картина.
Граждан, которые располагают информацией по вышеуказанному происшествию, следствие просит обратиться в Солигорский РОСК по адресу: г. Солигорск, ул. Козлова, 64, или по телефонам 8 (0174)-33-20-64, 8 (017)-223-34-29.
ИСТОЧНИК:
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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18 марта 2019 15:41 3060 ДТП с двумя погибшими в Солигорском районе....
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