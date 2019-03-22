Вредна ли для здоровья «бурачная земля», которую сводили в детские сады? Комментарий санстанции





По просьбе читателей SlutskGorod получил комментарий в ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» касательно «вонючей земли», которые около месяца назад начали свозить на территории детских садов и школ.

Напомним, тогда в управлении по образовании Слуцкого райисполкома нам пояснили , что плодородная «бурачная земля» поставляется с местного сахарного завода для дальнейшего благоустройства лужаек.

После публикации случчане просили получить комментарий в санстанции и узнать, опасен ли этот грунт для здоровья детей. Первоначально нам ответили, что нет подзаконных актов, согласно которым можно запретить использовать такую землю, а для выяснения всех деталей «центр гигиены» направил письма в районное управление по образованию, землеустроительную службу и непосредственно на Слуцкий сахарорафинадный комбинат.

— В прошлом году этот вопрос поднимался, тогда сахарный завод получил результаты исследования Национальной академии наук. Выяснилось, что эта субстанция безопасна, — рассказал главный врач ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» Павел Валерьевич Кучко.

В сегодняшнем ответе ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» также говорится, что это не отходы, а плодородный и безвредный для здоровья слой почвы.

Тем не менее, с учётом поступивших обращений по поводу неприятного запаха, слуцкие гигиенисты будут рекомендовать рекультивацию этого грунта при его использовании на территориях детских образовательных учреждений.



Slutsk-Gorod.by