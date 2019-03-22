ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вредна ли для здоровья «бурачная земля», которую сводили в детские сады? Комментарий санстанции

23.03.2019 — Разное | Слуцк Город  
Размер текста:
A
A
A

Вредна ли для здоровья «бурачная земля», которую сводили в детские сады? Комментарий санстанции

По просьбе читателей SlutskGorod получил комментарий в ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» касательно «вонючей земли», которые около месяца назад начали свозить на территории детских садов и школ.

Напомним, тогда в управлении по образовании Слуцкого райисполкома нам пояснили, что плодородная «бурачная земля» поставляется с местного сахарного завода для дальнейшего благоустройства лужаек.

После публикации случчане просили получить комментарий в санстанции и узнать, опасен ли этот грунт для здоровья детей. Первоначально нам ответили, что нет подзаконных актов, согласно которым можно запретить использовать такую землю, а для выяснения всех деталей «центр гигиены» направил письма в районное управление по образованию, землеустроительную службу и непосредственно на Слуцкий сахарорафинадный комбинат.

— В прошлом году этот вопрос поднимался, тогда сахарный завод получил результаты исследования Национальной академии наук. Выяснилось, что эта субстанция безопасна, — рассказал главный врач ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» Павел Валерьевич Кучко.

В сегодняшнем ответе ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» также говорится, что это не отходы, а плодородный и безвредный для здоровья слой почвы.

Тем не менее, с учётом поступивших обращений по поводу неприятного запаха, слуцкие гигиенисты будут рекомендовать рекультивацию этого грунта при его использовании на территориях детских образовательных учреждений.


Slutsk-Gorod.by

 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По просьбе читателей SlutskGorod получил комментарий в ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» касательно «вонючих куч земли», которые начали свозить на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Полуфинальные матчи проходят в мужском Чемпионате Беларуси по волейболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика