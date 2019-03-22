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Команда Лукашенко вышла в плей-офф любительского турнира по хоккею

23.03.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Хоккейная команда президента Беларуси вышла в плей-офф любительского турнира. В заключительном поединке группового этапа она обыграла сборную Гомельской области со счетом 10:4. Матч прошел на льду арены в Жлобине. 

Это уже 12-ые республиканские соревнования на призы Президентского спортивного клуба. Действующим обладателем трофея является команда Александра Лукашенко. В этом сезоне ей снова нет равных на льду. В рамках группового этапа дружина не проиграла ни одного матча и набрала максимальное количество очков. 

«Соперник борется. Ребята – молодцы, им нелегко. У нас более мастеровитая команда. У нас играют такие мастерка как Олег Антоненко, Владимир Цыплаков, Олег Микульчик, Дмитрий Мелешко. Им сложно, конечно, но они борются», – сказал защитник команды президента Беларуси Андрей Башко.

Решающие поединки республиканского любительского турнира состоятся в апреле. 



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В заключительном поединке группового этапа она обыграла сборную Гомельской области со счетом 10:4. Матч прошел на льду арены в Жлобине.
 
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