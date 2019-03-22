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Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

23.03.2019 20:40 — Разное | СТВ  
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По предварительным прогнозам, Беларусь ещё ждут заморозки, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели через территорию страны будет перемещаться атмосферный фронт с Балтийского моря. К среде сохранится влияние области повышенного атмосферного давления.

Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Температурный фон ожидается в пределах от +3 до +9. Со вторника температура воздуха понизится, в ночные часы она будет находиться в пределах от -5 до +1, а днём будет от 0 до +7. И будут проходить осадки, преимущественно, снег и мокрый снег.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам 

Бресте с 24 до 29 марта" alt="Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/03/1553365086525105.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 24 до 29 марта
Витебске с 24 до 29 марта" alt="Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/03/1553365086551239.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 24 до 29 марта
Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гродно с 24 до 29 марта
Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Гомеле с 24 до 29 марта
Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Могилёве с 24 до 29 марта
Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Фото. Погода в Минске с 24 до 29 марта

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По предварительным прогнозам, Беларусь ещё ждут заморозки, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели через территорию страны будет перемещаться...
 
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