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Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю
По предварительным прогнозам, Беларусь ещё ждут заморозки, рассказали в программе
Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
Бресте с 24 до 29 марта" alt="Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/03/1553365086525105.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Бресте с 24 до 29 марта
Витебске с 24 до 29 марта" alt="Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю" src="http://www.21.by/pub/news/2019/03/1553365086551239.jpg" typeof="foaf:Image" width="600px"/>
Фото. Погода в Витебске с 24 до 29 марта
Фото. Погода в Гродно с 24 до 29 марта
Фото. Погода в Гомеле с 24 до 29 марта
Фото. Погода в Могилёве с 24 до 29 марта
Фото. Погода в Минске с 24 до 29 марта
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По предварительным прогнозам, Беларусь ещё ждут заморозки, рассказали в программе «Плюс-минус». В начале недели через территорию страны будет перемещаться...
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