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Для оперативного обследования есть все. Отделение краткосрочного пребывания откроется в минской БСМП
Новости Беларуси. В Больнице скорой медицинской помощи откроется новое отделение для экстренных пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для оперативного обследования здесь есть все необходимое. Помощь окажут и гипертонику, и сердечнику, и астматику. Кстати, именно Больница скорой помощи станет основным медцентром во время II Европейских игр. Как готовятся врачи к самому масштабному спортивному событию лета? В материале Наталии Шеметовой.
Наталья Шеметова, СТВ:
4 палаты, в каждой по 6 коек. Но главное не это. А оборудование, которое в режиме нон-стоп будет отслеживать состояние больных. Современная система кардиомониторинга следит за давлением, дыханием, температурой и частотой сердечных сокращений. Владея такой полной информацией, врачи могут оперативно назначить УЗИ, МРТ или сразу же лечение.
Ольга Солтан, заведующая отделением БСМП:
Кардинально поменяется и сама система распределения пациентов. Если раньше, попадая в приемное отделение, первой помощи приходилось ожидать некоторое время, то теперь в зависимости от степени тяжести, человек попадет в зеленый, желтый или красный коридор.
Андрей Борисов, главный врач БСМП:
И даже серьезное ЧП не застанет медиков врасплох. Например, в случае крупной аварии вне зависимости от времени суток как минимум 20 операционных развернутся в считанные минуты.
Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии БСМП:
БСМП – официально признана Больницей II Европейских игр. И чтобы оказать необходимую помощь участникам и гостям столицы, врачи с хорошим знанием английского будут дежурить круглосуточно.
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Для оперативного обследования есть все. Отделение краткосрочного пребывания откроется в минской БСМП
Новости Беларуси. В Больнице скорой медицинской помощи откроется новое отделение для экстренных пациентов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для...
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