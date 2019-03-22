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Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

23.03.2019 20:01 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Новый имидж и качество. «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

На современные стандарты в агрогородках уже перешли больше полутора тысяч магазинов. Столько же в этом году планируют перевести на самообслуживание. Как воспринимают нововведения покупатели, узнавала Оксана Семашко.

Оксана Семашко, СТВ:   
Бытует мнение, что в маленькие продуктовые магазины покупатели приходят из-за шаговой доступности от дома. В таких небольших городках, как, например, Любань весьма востребована сеть магазинов «Родны кут». Подкупает не только удобным месторасположением, но и ассортиментом продукции.  

Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

Среди новшеств – брендовый цвет. Он зеленый. Внутри делают ставку на полное самообслуживание.   

Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

А это уже магазин-тысячник. В Любани это самый крупный формат. Приятные скидки, зеленые ценники на собственную продукцию и более сотни наименований товаров к весенним праздникам не могут не радовать местных жителей.  

Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

Марина Мафиня, покупатель:  
Мне нравится здесь закупаться. Здесь хороший магазин. И продавцы улыбаются.  

Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

Таисия Руденя, продавец магазина «Родны кут»:
Подъезжают поставщики. Смотрим по ценам. Где-то что-то дешевле берем.

Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

Валентина всю жизнь прожила в Любани. Сколько себя помнит, такой цифровой торговли как сейчас не было никогда.

Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

Валентина Лавриеня, покупатель:
Раньше нужно было ездить в Солигорск. А теперь хорошо. Пришел, сразу выбрал и тебе доставят домой.   

Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

Заказать любой товар здесь можно всего одним кликом. Новый проект потребкооперации рассчитан в основном на людей постарше из райцентров и сельской местности. Благодаря интернет-витринам в перспективе можно будет одновременно заказывать товары и оплатить коммуналку.  

Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

Тамара Стоцкая, продавец-консультант Любанского райпо:
Пользоваться можно дотрагиваясь буквально пальцем. Просто выбираете нажатием то, что нужно. Всегда на помощь придет продавец-консультант.

Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

Пока в Беларуси работают 20 таких интернет-витрин. До конца года планируют установить еще 60. Причем, доставка здесь совершенно бесплатная.

Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

Георгий Кошкаров, директор вычислительного центра Белкоопсоюза: 
Здесь встроена система видеоконференцсвязи. Проконсультироваться можно с товароведом той фирмы, которая продает этот товар.

Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

Вскоре для душевных бесед и походов за продуктами для вкусного ужина в городах по всей Беларуси откроется новый сезон. Только точек выносной и выездной торговли откроется 250.

*На правах рекламы.

Рассказываем, как «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети

 
 
 
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Новости Беларуси. Новый имидж и качество. «Белкоопсоюз» проводит переформатирование торговой сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    На...
 
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