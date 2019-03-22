Топливо на белорусских АЗС с 24 марта вновь подорожает на 1 копейку

Розничные цены на автомобильное топливо на белорусских АЗС с 24 марта вновь увеличатся на 1 копейку, сообщили в пресс-службе "Белнефтехима".

"Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,48, АИ-95-К5-Евро – Br1,59, АИ-98-К5-Евро – Br1,80, ДТ – Br1,59", - проинформировали в концерне.

Там пояснили, что подорожание автотоплива обусловлено увеличением цены нефти, поставляемой в республику из России.

"С начала 2019 года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, выросла на 9,9%, а розничные цены на моторное топливо за этот период увеличены в среднем на 2,6%. В связи с ростом цены на нефть изменяются цены на автомобильное топливо", - говорится в сообщении "Белнефтехима".

Данное подорожание топлива - уже пятое в 2019 году. Предыдущее произошло 17 марта.

В прошлом году топливо в Беларуси дорожало 27 раз, за год цены выросли почти на 19%.