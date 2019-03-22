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В Москве +7, в Киеве +10. Погода в Европе до 31 марта

23.03.2019 21:40 — Разное | СТВ  
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В Париже в начале недели синоптики обещают переменную облачность и порывистый ветер, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра покажет +13. Та же климатическая ситуация в Вене.

Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

+19 в начале недели обещают в Риме. Тёплая и ясная погода порадует жителей и гостей Мадрида. Там будет +21.

В Москве +7, в Киеве +10. Погода в Европе до 31 марта

Такой же температурный расклад в Софии. Но небольшая облачность. На два градуса прохладнее синоптики прогнозируют в Афинах. В Анкаре в начале недели будет ясно и без осадков. Воздух прогреется до +15.

В Москве +7, в Киеве +10. Погода в Европе до 31 марта

В Риге ожидается дождь и +7 градусов. Точь-в-точь, как в Вильнюсе. Там ожидаются мокрый снег и сильный ветер. На два градуса теплее в Варшаве. Переменная облачность, возможен дождь. В Москве в начале недели синоптики обещают пасмурную погоду и +7. В Киеве будет на три градуса теплее.

В Москве +7, в Киеве +10. Погода в Европе до 31 марта
 
 
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В Париже в начале недели синоптики обещают переменную облачность и порывистый ветер, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбик термометра покажет +13. Та же...
 
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