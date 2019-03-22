ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как бороться с ржавчиной растений? Советует Иван Русских

23.03.2019 21:29 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Коррозия растений. Первые симптомы можно заметить уже весной – мелкие круглые или овальные рыжие пятна на листьях. В чём причина и как справиться с проблемой, рассказали в программе «Плюс-минус».

Как бороться с ржавчиной растений? Советует Иван Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Заболевания переносят хвойные кустарники и именно сейчас время для проведения обработок. Для приготовления искореняющего раствора нам понадобится либо 100 граммов на 10 литров медного купороса, либо 200 граммов на 10 литров воды железного купороса. В своей практике предпочитаю использовать железный купорос – он не только избавит хвойные растения от возбудителей ржавчины, но также обогатит почву ценным микроэлементом.

Как бороться с ржавчиной растений? Советует Иван Русских

Прибавление 1 столовой ложки лимонной кислоты к раствору железного купороса предохранит его от скорого окисления.

После тщательного вымешивания необходимо довести раствор до 10 литров и перелить его в опрыскиватель.

Как бороться с ржавчиной растений? Советует Иван Русских

Тщательная обработка хвойных кустарников, в особенности, можжевельников, избавит от проблем с ржавчиной груши.

Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Коррозия растений. Первые симптомы можно заметить уже весной – мелкие круглые или овальные рыжие пятна на листьях. В чём причина и как справиться с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Определились победители теннисного турнира Royal Сup Оpen
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика