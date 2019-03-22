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Как бороться с ржавчиной растений? Советует Иван Русских
Коррозия растений. Первые симптомы можно заметить уже весной – мелкие круглые или овальные рыжие пятна на листьях. В чём причина и как справиться с проблемой, рассказали в программе
Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
После тщательного вымешивания необходимо довести раствор до 10 литров и перелить его в опрыскиватель.
Тщательная обработка хвойных кустарников, в особенности, можжевельников, избавит от проблем с ржавчиной груши.
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Коррозия растений. Первые симптомы можно заметить уже весной – мелкие круглые или овальные рыжие пятна на листьях. В чём причина и как справиться с...
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