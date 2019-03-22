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Определились победители теннисного турнира Royal Сup Оpen
Новости Беларуси. Когда до профессионального уровня еще нужно потренироваться, а в теннис играть очень хочется – на помощь придет турнир для любителей Royal Cup Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Эдуард Жуковский, победитель в смешанном разряде:
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Новости Беларуси. Когда до профессионального уровня еще нужно потренироваться, а в теннис играть очень хочется – на помощь придет турнир для любителей Royal Cup...
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