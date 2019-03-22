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Синоптик: «В этом году март оказался на 2−3 градуса теплее обычного»
Климатическая весна в 2019 году пришла на две недели раньше положенного, рассказали в программе
Ольга Федотова, инженер-синоптик Белгидромета:
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Климатическая весна в 2019 году пришла на две недели раньше положенного, рассказали в программе «Плюс-минус». Через ноль среднесуточная температура перевалила со 2...
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