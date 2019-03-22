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Ждём грома и надеемся, что снег растает. Народные приметы на неделю с 25 по 31 марта
25 марта по народному календарю – Феофанов день. Считалось, что к этой дате должен полностью сойти снег и оттаять почва, рассказали в программе
В народе говорили: если на Феофана утром туман, будет богатый урожай.
27 марта – Венедиктов день. Услышите гром – к плодородному лету.
30 марта по народным приметам – Алексей Тёплый. Бурное снеготаяние предвещало тёплую весну.
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25 марта по народному календарю – Феофанов день. Считалось, что к этой дате должен полностью сойти снег и оттаять почва, рассказали в программе «Плюс-минус». Снова...
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