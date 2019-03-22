ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ждём грома и надеемся, что снег растает. Народные приметы на неделю с 25 по 31 марта

23.03.2019 21:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

25 марта по народному календарю – Феофанов день. Считалось, что к этой дате должен полностью сойти снег и оттаять почва, рассказали в программе «Плюс-минус»

Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В народе говорили: если на Феофана утром туман, будет богатый урожай.

Ждём грома и надеемся, что снег растает. Народные приметы на неделю с 25 по 31 марта

27 марта – Венедиктов день. Услышите гром – к плодородному лету.

Ждём грома и надеемся, что снег растает. Народные приметы на неделю с 25 по 31 марта

30 марта по народным приметам – Алексей Тёплый. Бурное снеготаяние предвещало тёплую весну.

Ждём грома и надеемся, что снег растает. Народные приметы на неделю с 25 по 31 марта
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
25 марта по народному календарю – Феофанов день. Считалось, что к этой дате должен полностью сойти снег и оттаять почва, рассказали в программе «Плюс-минус».  Снова...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вредна ли для здоровья «бурачная земля», которую сводили в детские сады? Комментарий санстанции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.03.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика