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Коала в жару залезла в машину с кондиционером и не хочет выходить. Видеофакт
Всем бояться! Работает коала. Или наглядное пособие, как с комфортом пережить жару. В Южной Австралии мишка залез в машину с кондиционером и отказался выходить, рассказали в программе
Винодел Тим Уитроу приехал на виноградник проверить посадки. Оставил авто с дверями нараспашку и включённым климат-контролем, чтобы его собаке не было жарко. Вдруг на заднем сидении он заметил коалу.
Бедняге пришлось приложить немало усилий, чтобы выпроводить наглое животное.
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Всем бояться! Работает коала. Или наглядное пособие, как с комфортом пережить жару. В Южной Австралии мишка залез в машину с кондиционером и отказался выходить,...
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