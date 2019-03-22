В торговой сети выявлена опасная пищевая продукция

Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети г. Барановичи выявлена опасная пищевая продукция:

чай травяной ТМ «Крымский букет» «Общеукрепляющий», изготовитель ООО «Добрыня-Дар» (Россия, г. Севастополь);

чай травяной ТМ «Крымский букет» «Успокаивающий», изготовитель ООО «Добрыня-Дар» (Россия, г. Севастополь);

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», по показателям безопасности – микробиологическим показателям: обнаружены бактерии группы кишечной палочки в 1,0 г продукта (при нормативном значении — не допускаются в 1,0 г продукта); установлено завышенное содержание плесени – 1,1×103 КОЕ/г и 4,5×103 КОЕ/г (при допустимом уровне — не более 100 КОЕ/г) и завышенное содержание дрожжей – 1,5×102 КОЕ/г (при допустимом уров

не — не более 100 КОЕ/г, превышено в 1,5 раза).

По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.

Обращаем внимание!

На официальном сайте Госстандарта размещен реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь.

Уважаемые покупатели!

Если вы приобрели опасную продукцию, рекомендуем возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения!

О фактах обнаружения в торговой сети опасной продукции информируйте Брестскую областную инспекцию Госстандарта.

Брестская областная инспекция Госстандарта.

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