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В торговой сети выявлена опасная пищевая продукция

23.03.2019 20:55 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети г. Барановичи выявлена опасная пищевая продукция: 

  • чай травяной ТМ «Крымский букет» «Общеукрепляющий», изготовитель ООО «Добрыня-Дар» (Россия, г. Севастополь);
  • чай травяной ТМ «Крымский букет» «Успокаивающий», изготовитель ООО «Добрыня-Дар» (Россия, г. Севастополь);В торговой сети выявлена опасная пищевая продукцияВ торговой сети выявлена опасная пищевая продукция

 

По результатам проверки установлено, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», по показателям безопасности – микробиологическим показателям: обнаружены бактерии группы кишечной палочки в 1,0 г продукта (при нормативном значении — не допускаются в 1,0 г продукта); установлено завышенное содержание плесени – 1,1×103 КОЕ/г и 4,5×103 КОЕ/г (при допустимом уровне — не более 100 КОЕ/г) и завышенное содержание дрожжей – 1,5×102 КОЕ/г (при допустимом уров

 

не — не более 100 КОЕ/г, превышено в 1,5 раза).
По результатам проверки вышеуказанная опасная продукция запрещена к ввозу и обращению на территории Республики Беларусь.
Обращаем внимание!
На официальном сайте Госстандарта размещен реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь.
Уважаемые покупатели!
Если вы приобрели опасную продукцию, рекомендуем возвратить ее продавцу во избежание негативных последствий ее применения!
О фактах обнаружения в торговой сети опасной продукции информируйте Брестскую областную инспекцию Госстандарта.

Брестская областная инспекция Госстандарта.

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  Брестской областной инспекцией Госстандарта при проведении проверки в торговой сети г. Барановичи выявлена опасная пищевая продукция:  чай травяной ТМ
 
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