Шоу «ONE to ONE» пройдёт во Дворце культуры г. Солигорска.

Шоу «ONE to ONE» — это уникальный проект, существующий 20 лет на EVENT рынке Беларуси, России и других стран. В репертуаре три супер звезды Российского шоу-бизнеса – Алла Пугачёва, Филипп Киркоров и Верка Сердючка. Шоу «ONE to ONE» — создаёт праздник, давая возможность прикоснуться к творчеству самых ярких звёзд российской эстрады. Это уникальное шоу, которое работает в стиле «синхроарт», что означает один в один. Слоганом шоу является фраза –«Найди отличия, если сможешь».

Шоу «ONE to ONE» смогло покорить своим творчеством зрителей России, Беларуси, Украины, Франции, Германии, Нидерландов и Канарских островов. Посетив шоу-концерт вы будете в недоумении, увидев перед собой горячо любимую Аллу Борисовну, знойного Филиппа Киркорова и задорную Верку Сердючку! И, поверьте, далеко не сразу поймёте, что перед вами, не ваши любимые артисты, а ювелирная пародия на них. Искрометный юмор, блестящие вокальные данные, пародийный талант и сбивающая с ног энергетика — всё это ждёт Вас, наш любимый зритель. Спешите подарить себе удовольствие от встречи с любимыми артистами.