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Шоу «ONE to ONE» пройдёт во Дворце культуры г. Солигорска.

23.03.2019 — Разное | Soligorsk News  
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18 марта 2019 17:06 1665

Шоу «ONE to ONE» пройдёт во Дворце культуры г. Солигорска.

Автор: Эдуард Кидяев.

Дворец культуры г. Солигорска представляет вашему вниманию Шоу «ONE to ONE», которое состоится 3 АПРЕЛЯ в 18.30!!! 

Шоу «ONE to ONE» пройдёт во Дворце культуры г. Солигорска.

Шоу «ONE to ONE» — это уникальный проект, существующий 20 лет на EVENT рынке Беларуси, России и других стран. В репертуаре три супер звезды Российского шоу-бизнеса – Алла Пугачёва, Филипп Киркоров и Верка Сердючка. Шоу «ONE to ONE» — создаёт праздник, давая возможность прикоснуться к творчеству самых ярких звёзд российской эстрады. Это уникальное шоу, которое работает в стиле «синхроарт», что означает один в один. Слоганом шоу является фраза –«Найди отличия, если сможешь».

Шоу «ONE to ONE» смогло покорить своим творчеством зрителей России, Беларуси, Украины, Франции, Германии, Нидерландов и Канарских островов. Посетив шоу-концерт вы будете в недоумении, увидев перед собой горячо любимую Аллу Борисовну, знойного Филиппа Киркорова и задорную Верку Сердючку! И, поверьте, далеко не сразу поймёте, что перед вами, не ваши любимые артисты, а ювелирная пародия на них. Искрометный юмор, блестящие вокальные данные, пародийный талант и сбивающая с ног энергетика — всё это ждёт Вас, наш любимый зритель. Спешите подарить себе удовольствие от встречи с любимыми артистами.

Шоу «ONE to ONE» пройдёт во Дворце культуры г. Солигорска.

Билеты можно приобрести на KVITKI.BY и в кассе Двора культуры г. Солигорска. Телефон кассы: 8 (0174) 22-88-15. Время работы: 12.00 — 14.00, 15.00 — 18.30 (вт-сб.)

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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18 марта 2019 17:06 1665 Шоу «ONE to ONE» пройдёт во Дворце культуры г. Солигорска. ...
 
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