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Осколки льда: озеро Мичиган рассыпалось на кусочки

23.03.2019 22:40 — Разное | СТВ  
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Озеро Мичиган рассыпалось на кусочки. Эти удивительные кадры взбудоражили соцсети, рассказали в программе «Плюс-минус».

Мозаика из голубых фрагментов льда – никакая ни магия, объясняют специалисты, а следствие весны. Лёд на озере тает, сталкиваясь друг с другом, вновь замерзает в форме острых резцов.

Сотрудники береговой охраны предупреждают: выходить на озеро опасно, тонкий лед может не выдержать.

Снова снег и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Осколки льда: озеро Мичиган рассыпалось на кусочки
Фото. Осколки льда: озеро Мичиган рассыпалось на кусочки
Осколки льда: озеро Мичиган рассыпалось на кусочки
Фото. Осколки льда: озеро Мичиган рассыпалось на кусочки
Осколки льда: озеро Мичиган рассыпалось на кусочки
Фото. Осколки льда: озеро Мичиган рассыпалось на кусочки
Осколки льда: озеро Мичиган рассыпалось на кусочки
Фото. Осколки льда: озеро Мичиган рассыпалось на кусочки

 
 
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Озеро Мичиган рассыпалось на кусочки. Эти удивительные кадры взбудоражили соцсети, рассказали в программе «Плюс-минус». Мозаика из голубых фрагментов льда –...
 
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