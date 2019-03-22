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Осколки льда: озеро Мичиган рассыпалось на кусочки
Озеро Мичиган рассыпалось на кусочки. Эти удивительные кадры взбудоражили соцсети, рассказали в программе
Сотрудники береговой охраны предупреждают: выходить на озеро опасно, тонкий лед может не выдержать.
Фото. Осколки льда: озеро Мичиган рассыпалось на кусочки
Фото. Осколки льда: озеро Мичиган рассыпалось на кусочки
Фото. Осколки льда: озеро Мичиган рассыпалось на кусочки
Фото. Осколки льда: озеро Мичиган рассыпалось на кусочки
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Озеро Мичиган рассыпалось на кусочки. Эти удивительные кадры взбудоражили соцсети, рассказали в программе «Плюс-минус». Мозаика из голубых фрагментов льда –...
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