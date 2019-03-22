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В БГУФК прошёл День открытых дверей
Новости Беларуси. Белорусский государственный университет физической культуры распахнул свои двери для всех желающих, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В день открытых дверей для школьников традиционно провели экскурсии по учебному корпусу, университетскому городку и спортивным объектам. Потенциальные абитуриенты смогли посмотреть на жизнь студентов «изнутри», а переживающие родители – задать все волнующие вопросы волонтерам.
Большинство абитуриентов этим, конечно, не испугать, однако для сомневающихся в своих силах есть специальные подготовительные курсы: как по предметам ЦТ, так и по физподготовке.
Татьяна Журавлёва, заведующая подготовительным отделением БГУФК:
Вдохновить своим примером абитуриентов пришли студенты БГУФК: серебряный призер зимней Универсиады этого года биатлонист Максим Воробей и чемпион Универсиады, фристайлист Артем Башлаков.
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Новости Беларуси. Белорусский государственный университет физической культуры распахнул свои двери для всех желающих, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В день...
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