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«Сапфир, изумруд, рубин». Каким будет Туровский крест?
Самым известным воздвизальным распятием в Беларуси исконно считается крест Евфросинии Полоцкой. В Турове собираются восстановить свой крест. В отличие от креста Евфросинии Полоцкой, который считается новоделом, в Туровском будут использованы подлинные элементы.
Мария Нецветаева, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации:
Уже к осени Беларусь увидит этот напрестольный крест, про который полсотни лет назад во всеуслышание заявил профессор Лысенко.
Креста будет два. Один останется в Турове, второй отправят на хранение в археологический музей при Институте истории Национальной Академии наук Беларуси.
Мария Нецветаева:
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Самым известным воздвизальным распятием в Беларуси исконно считается крест Евфросинии Полоцкой. В Турове собираются восстановить свой крест. В отличие от креста...
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