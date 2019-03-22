|
Отец Юлии Началовой дал первое откровенное интервью после смерти дочери
Новости России. Отец Юлии Началовой
Дочь была смыслом жизни Виктора Началова. Музыкант рассказал, как дочь шла к успеху с ранних лет.
"Будем держаться и бороться, – пообещал Виктор Началов. – Тем более, есть Вера (дочь Юлии Началовой), которую нужно поднять и воспитать".
Отец вспоминает: дочь всегда улыбалась и обладала уникальным даром – никогда и никому не завидовала.
Друзья Юлии Началовой во время шоу затронули тему присвоения звания заслуженной артистки посмертно. "Зачем ей звание?", – такой вопрос задала актриса и телеведущая Яна Поплавская. По ее словам, к сожалению, эта трагедия показала, что Началова – по-настоящему народная артистка. Эту же мысль она высказала на своей странице в Instagram: "Всегда думаю о том, что человек ушёл, ушли его надежды, радости, Победы, проигрыши... Ушёл целый Мир, а жизнь продолжает своё течение. При ЖИЗНИ, а не после СМЕРТИ надо говорить слова любви, восхищения, делать программы, писать статьи о людях, которые этого заслуживают!"
Съемочная группа программы побывала в Воронеже, в школе, в которой училась Юлия Началова. Учителя и школьные подруги рассказали, что Юлия всегда была доброй, улыбчивой и небезразличной.
Сердце Юлии Началовой перестало биться ровно неделю назад. Ей было 38 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Отец Юлии Началовой дал первое откровенное интервью после смерти дочери. В беседе с Андреем Малаховым Виктор Началов рассказал о том, что врачи,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)