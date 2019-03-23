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Криушенко: В матче Северной Ирландией жду агрессивной, по-хорошему боевой игры

23.03.2019 23:45 — Разное | Tut.by  
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За день до матча против Северной Ирландии в конференц-зале стадиона «Уиндзор Парк» в Белфасте состоялась пресс-конференция главного тренера национальной сборной Беларуси Игоря Криушенко и полузащитника Юрия Кендыша, сообщает пресс-служба АБФФ.


Игорь Криушенко и Юрий Кендыш. Фото: abff.by

— Удалось ли отойти от поражения в Голландии?

Криушенко: Мы анализировали игру, разобрали ее. По статистике, по фитнесу — не скажу, что пропасть была между нами и Голландией. Но результат, к сожалению, для нас обескураживающий. Разобрали, спокойно поговорили, основные векторы направления на данный матч определили. Дай Бог, чтобы ребята восстановились физически. Я думаю, все должно быть нормально.

— Все ли готовы играть?

Криушенко: Сейчас будет тренировочное занятие, пытаться работать в общей группе будут все, но если у кого-то будет сильный дискомфорт, значит, для них занятие закончится. Есть те, у кого микроповреждения. Надеюсь и на наш медицинский штаб, что к игре все будет нормально.

— Юра, на что нужно сделать акцент сборной Беларуси, чтобы завтра получить положительный результат?

Кендыш: Я думаю, что определяющим будет желание победы. Надеюсь, что оно будет у нас один шаг выше, чем у соперников.

— Игорь Николаевич, какой игры вы ожидаете от Северной Ирландии?

Криушенко: Я не думаю, что Северная Ирландия сильно поменяет свой рисунок по сравнению с игрой против Эстонии (2:0). Думаю, примерно этого и следует ожидать: активных флангов, давления в центре, агрессивную, по-хорошему боевую игру.

— Вы уже 2 года возглавляете сборную. Как оцените этот период работы?

Криушенко: Для меня важно, что команда прибавила в уверенности, мы поменяли немножко стиль, который предполагает больший контроль мяча. Это для меня важно. Все остальное зависит от игроков: как они выступают в клубах, как играют. Всегда буду рад, если будут появляться новые, молодые футболисты. Это тоже для нас очень важно.

Матч 2-го тура квалификации Евро-2020 Северная Ирландия — Беларусь пройдет в Белфасте 24 марта и начнется в 22.45 по минскому времени.

 
 
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За день до матча против Северной Ирландии в конференц-зале стадиона «Уиндзор Парк» в Белфасте состоялась пресс-конференция главного тренера национальной сборной...
 
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