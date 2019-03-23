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Гандболисты БГК проиграли «Фленсбургу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

23.03.2019 23:01 — Разное | Tut.by  
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Гандболисты БГК имени Мешкова потерпели в Бресте поражение от германского «Фленсбурга» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.


Фото: bgk-meshkova.com

БГК им. Мешкова (Беларусь) — «Фленсбург» (Германия) — 28:30 (14:14).

23 марта. Брест. ДС «Виктория» им. А.П. Мешкова.

БГК им. Мешкова: Пешич, Мацкевич; Кулак (5), Бочко, Юринок (2), Потеко, Ивич (4), Шумак (1), Баранов (2/2), Горак (1), Разгор, Обранович (2), Сельвесюк, Джукич (2), Джорджич (6), Шилович (2)

«Фленсбург»: Бурич, Бергеруд; Карлссон, Голла, Хальд (3), Гландорф (3), Сван (4), Ванне, Йеппссон, Йондал (2), Штайнхаузер, Захариассен (3), Йоханнессен (1), Готтфридссон (3), Лауге Шмидт (8), Рёд (3).

Первый тайм против лидера немецкой бундеслиги завершился вничью, хотя по его ходу брестчане даже лидировали.

Провал во втором тайме обернулся для БГК отставанием в 8 мячей. Впрочем, в концовке брестчанам, в том числе благодаря удалениям в стане соперника, удалось сократить отставание до 2 голов и сохранить шансы на выход в четвертьфинал.

Ответный матч 1/8 финала БГК проведет 31 марта в Германии.

 
Теги: Брест
 
 
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Гандболисты БГК имени Мешкова потерпели в Бресте поражение от германского «Фленсбурга» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
 
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