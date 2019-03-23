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Белорусская группа ЛСП впервые выступила в «Минск-Арене»
Сегодня в «Минск-Арене» впервые выступила белорусская группа ЛСП. До этого концерта в Беларуси музыканты выступали на площадках гораздо меньшей вместимости — самыми крупными были Prime Hall (1,7 тысячи человек) и Falcon Arenа (около 3 тысяч человек). Группа амбициозно проигнорировала Дворец спорта (4,5 тысячи человек) и
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До сегодняшнего концерта в Беларуси музыканты выступали на площадках гораздо меньшей вместимости. Каким получился концерт на «Минск-Арене» - в фоторепортаже TUT.BY.
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