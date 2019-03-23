Белорусская группа ЛСП впервые выступила в «Минск-Арене»

Сегодня в «Минск-Арене» впервые выступила белорусская группа ЛСП. До этого концерта в Беларуси музыканты выступали на площадках гораздо меньшей вместимости — самыми крупными были Prime Hall (1,7 тысячи человек) и Falcon Arenа (около 3 тысяч человек). Группа амбициозно проигнорировала Дворец спорта (4,5 тысячи человек) и примерно за год заявила , что намерена собрать одну из самых больших столичных площадок — «Минск-Арену». Каким получился первый стадионный концерт фронтмена Олега Савченко и его команды — в фоторепортаже TUT.BY.

























































































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