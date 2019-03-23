ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусская группа ЛСП впервые выступила в «Минск-Арене»

24.03.2019 00:05 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в «Минск-Арене» впервые выступила белорусская группа ЛСП. До этого концерта в Беларуси музыканты выступали на площадках гораздо меньшей вместимости — самыми крупными были Prime Hall (1,7 тысячи человек) и Falcon Arenа (около 3 тысяч человек). Группа амбициозно проигнорировала Дворец спорта (4,5 тысячи человек) и примерно за год заявила, что намерена собрать одну из самых больших столичных площадок — «Минск-Арену». Каким получился первый стадионный концерт фронтмена Олега Савченко и его команды — в фоторепортаже TUT.BY.























Все концерты в Минске по одной ссылке

Читайте также
«Создать такой проект стоит 500 тысяч долларов». Организаторы нашумевшей выставки — о ценах на вход
"Расставание с Минском было долгим". Как Корж три часа качал забитую "Минск-Арену"

***

23 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить семейный сертификат на посещение интерактивной выставки Future Live. Счастливчикам сертификаты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 29 марта.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До сегодняшнего концерта в Беларуси музыканты выступали на площадках гораздо меньшей вместимости. Каким получился концерт на «Минск-Арене» - в фоторепортаже TUT.BY.
 
Новости дня
Новости разные
 
Криушенко: В матче Северной Ирландией жду агрессивной, по-хорошему боевой игры
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.03.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика