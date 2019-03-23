24 марта. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день борьбы с туберкулёзом (туберкулёз ежегодно уносит жизни 1,6 млн человек. В Беларуси смертность от туберкулёза за последние годы снизилась на 29,4%).

Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.

Беларусь - День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (в этой отрасли в республике работают около 150 тыс. человек).

ПРИМЕТЫ:

Ефим. Прилетают зяблики и чибисы. Начало сокодвижения у берёз. Пушистый иней - к хорошей погоде.

РОДИЛИСЬ:

1801 Эммануэль НОБЕЛЬ, шведский изобретатель подводных мин, промышленник. Отец Альфреда Нобеля, изобретателя динамита, создателя Нобелевских премий.

1874 Гарри ГУДИНИ (Эрих ВАЙС), знаменитый маг. В день его рождения умерли два его старших брата, и семья посчитала это дурным знаком. Всем известен самый знаменитый трюк «короля побегов» Гудини. Гарри, закованный в цепи, связанный по рукам и ногам, ложился в сундук, который и вправду запирался на огромный висячий замок, ключ оставался на суше, а сундук помещали в воду. Гудини выбирался живым и невредимым.

1890 Джон РОК, американский врач, создавший в 1944 году первые противозачаточные пилюли.

1891 Сергей Иванович ВАВИЛОВ, российский физик.

1900 Иван Семёнович КОЗЛОВСКИЙ, российский оперный певец.

1906 Клавдия Ивановна ШУЛЬЖЕНКО, российская эстрадная певица. Это она никак не могла определиться с ударением в слове «кружИтся» (или «крУжится»), это она стала «петь сердцем», это она учила Аллу ПУГАЧЁВУ в пол кланяться публике.

1947 Светлана Андреевна ТОМА (ФОМИЧЁВА), молдавская актриса. Тома - псевдоним, взятый у прабабушки, которая была француженкой.

1954 Александр Николаевич СЕРОВ, российский певец. Родился в Украине. Разведён, официальная дочь Мишель. Есть ещё несколько внебрачных дочерей, о которых все узнали в 2018 году из телешоу.

1955 Александр Николаевич БУЙНОВ, российский певец. Родился в семье учителя физкультуры. Ударение в фамилии у его предков было на первый слог. Женат, дочь Юлия.

1972 Виктория Викторовна ТОЛСТОГАНОВА, российская актриса. Муж - актёр Андрей КУЗИЧЁВ.

1973 Андрей Ильич МЕРЗЛИКИН, российский актёр.

1973 Джим (Джеймс Джозеф) ПАРСОНС, американский актёр (Шелдон КУПЕР в сериале «Теория Большого Взрыва»). Он гей, живет с бойфрендом.

СОБЫТИЯ:

1785 Специальным сенатским указом был утверждён маршрут для поездки грандиозного кортежа ЕКАТЕРИНЫ II, её двора и дипломатического корпуса в Киев, Южную Украину и Крым. Поездка состоится в начале 1787 года, чтобы увидеть, как осваиваются недавно обретённые Российской империей земли и как хозяйничает на них наместник Новороссии князь ПОТЁМКИН. Князь не подкачал. Архитекторы и театральные декораторы основательно потрудились, создав бутафорские дома, мельницы и сараи. Возникли «потёмкинские деревни», название стало нарицательным. Метод будет широко использован и в годы правления советских вождей.

1802 Английский изобретатель Ричард ТРЕВИТИК получил первый патент на паровоз.

1882 В Берлине немецкий учёный Роберт КОХ объявил об открытии возбудителя туберкулёза. Через год он обнаружил и возбудителя холеры.

1898 Был продан первый американский автомобиль. Модель «Уинтон» за $1000 приобрёл горный инженер Роберт ЭЛЛИСОН. Он увидел рекламу «безлошадиного» транспортного средства с кожаной крышей и газовыми фонарями в журнале «Scientific American». На момент покупки существовало лишь 4 подобных автомобиля.

1984 Состоялся первый пробный рейс электропоезда первой линии Минского метрополитена.

2015 Самолёт немецкой авиакомпании Germanwings потерпел катастрофу над территорией Франции. 150 человек погибли. Следствие выяснило, что второй пилот Андреас ЛЮБИЦ умышленно перевёл самолёт в режим снижения.

2018 В возрасте 94 лет умерла Лиз АССИЯ, швейцарская певица, победительница первого конкурса «Евровидение» (1956).