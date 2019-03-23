«Поют не только про голых девчонок и мокрые кроссы». Как минчане фотографировались с Crazy Town

В феврале мы запустили конкурс «Фото со звездой» : читателям TUT.BY предлагалось рассказать про свою встречу с селебрити, прислать совместное фото и выиграть билет на любое мероприятие в Беларуси в 2019 году. Конкурс уже завершился, но мы продолжаем публиковать все самое нестандартное. Сегодня у нас — старые добрые рэп-рокеры из Crazy Town.

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В гримерке





Минчанин Никита приехал на концерт группы заранее:

— Так получилось, что я прошел в клуб до начала концерта. Мой лучший друг выступал на разогреве у Crazy Town, поэтому появилась такая возможность. После саундчека мы постучались к ним в гримерку — они в один голос: «Да, парни, заходите!» Со всеми побратались, сфоткались, а с одним из вокалистов мне удалось поговорить минутку на ломаном английском:

— Я слушаю вашу музыку уже 16 лет.

— Черт, чувак, ты что, слушаешь нас с 3 лет?

На самом деле мне 23. Я рассказал ему, что впервые мне дала их послушать старшая сестра еще на кассете, а еще то, что он нравится моей сестре намного больше, чем второй вокалист. Он ответил, что мне ни за что не стоит рассказывать эту историю его коллеге.

Crazy Town много сделали для рок-сцены в свое время, и мне приятно, что они все еще пытаются донести что-то людям, а не петь только про голых девчонок, выпивку, наркотики и мокрые кроссы.

Вообще, на концерт пришло немного людей, я бы даже сказал — человек 70, поэтому получился чуть не квартирник, что, несомненно, добавило душевности.

В толпе





Ирина из Минска тоже слушала группу Crazy Town еще в юности:

— Потом как-то их стало не видно, не слышно. И вот в 2015 году они приезжали в Re: Public. Я купила билеты, и мы с моим нынешним мужем пошли на концерт. Я помнила, как участники выглядели в молодости, но не интересовалась их нынешним видом. Мы сидели у барной стойки и пили кофе в ожидании начала концерта. Я заметила, что сюда поднялся мужчина в кепке, и некоторые люди стали подходить к нему и фоткаться. Я его не узнала (это был солист Shifty Shellshock). Судорожно полезла в интернет в поисках свежих фотографий: да, это оказался он. Я быстро всучила мужу фотоаппарат и побежала с ним фотографироваться. Как оказалось, перед выступлением он просто ходил среди людей, разговаривая и фотографируясь с ними. И концерт был супер, жаль, что группа такого уровня собрала только такой зал, и то народу было не очень много.

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