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«Уложусь в 27 тысяч долларов». Можно ли построить хороший дом за такие деньги

24.03.2019 07:30 — Разное | Tut.by  
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Сергей строит свой дом на 100 квадратов по каркасной технологии, или, как он шутит, «из грязи и палок». Все делает сам. Несмотря на то, что он «гуманитарий», не специалист в строительстве, с возведением фундамента на рельефе с серьезным перепадом справился. Более того, он придумал, как удешевить почти в два раза пиломатериалы не в ущерб их качеству. Это прозвучит как несбыточная мечта теоретика, но Сергей намерен уложиться в бюджет 27 тысяч долларов и заселиться в новый дом. Строительный блогер Павел Береснев снял новое видео, посвященное строительству бюджетного каркасника. Смотрим и делаем ставки — реальны ли прогнозы?

Видео: «Хата з краю»

 
 
Ссылка на источник 80
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Видео, посвященное строительству бюджетного каркасного дома под Минском.
 
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