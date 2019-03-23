﻿ Как выглядит женское тело спустя неделю после родов. В лондонском метро появилась честная фотосессия. 21.by
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Как выглядит женское тело спустя неделю после родов. В лондонском метро появилась честная фотосессия

24.03.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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В рамках кампании Body Proud Mums, инициированной брендом Mothercare, в лондонском метро появилась необычная реклама: 10 женщин, которые недавно стали матерями, позировали для фото со своими детьми без ретуши. Фотосессия призвана показать, как выглядит женское тело после родов без налета представлений об идеальной послеродовой форме, в которую женщина должна прийти как можно быстрее.

Фотографом проекта выступила Cофи Майнн, известная, в частности, фотопроектом про шрамы и ожоги Behind the scars.

 
 
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Женщины, которые стали матерями неделю назад, показывают, как выглядит их тело после родов
 
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