Как выглядит женское тело спустя неделю после родов. В лондонском метро появилась честная фотосессия

В рамках кампании Body Proud Mums, инициированной брендом Mothercare, в лондонском метро появилась необычная реклама: 10 женщин, которые недавно стали матерями, позировали для фото со своими детьми без ретуши. Фотосессия призвана показать, как выглядит женское тело после родов без налета представлений об идеальной послеродовой форме, в которую женщина должна прийти как можно быстрее.

Фотографом проекта выступила Cофи Майнн, известная, в частности, фотопроектом про шрамы и ожоги Behind the scars .