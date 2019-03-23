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Как выглядит женское тело спустя неделю после родов. В лондонском метро появилась честная фотосессия
В рамках кампании Body Proud Mums, инициированной брендом Mothercare, в лондонском метро появилась необычная реклама: 10 женщин, которые недавно стали матерями, позировали для фото со своими детьми без ретуши. Фотосессия призвана показать, как выглядит женское тело после родов без налета представлений об идеальной послеродовой форме, в которую женщина должна прийти как можно быстрее.
Фотографом проекта выступила Cофи Майнн, известная, в частности, фотопроектом про шрамы и ожоги
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Как выглядит женское тело спустя неделю после родов. В лондонском метро появилась честная фотосессия
Женщины, которые стали матерями неделю назад, показывают, как выглядит их тело после родов
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