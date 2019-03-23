Фотограф показал, насколько сильно солнце меняет кожу людей

Проект фотографа из Франции наглядно показывает, почему люди должны пользоваться солнцезащитным кремом, когда загорают. Мужчина снял десять людей и показал, как сильно солнце повлияло на их кожу, хотя невооруженным взглядом этого и не заметить.

Пьер-Луи Феррер живет в Париже и с 2006 года занимается фотографией. Ради этого три года назад он даже бросил свою работу инженера. Теперь Пьер-Луи полностью посвятил себя собственным проектам. Особенно ему нравится показывать людям то, что обычным глазом они не увидят. Например, берега моря в инфракрасном свете.

Недавно у себя в инстаграме Пьер-Луи рассказал о новом проекте под названием Brut, которое дословно переводится как «неотшлифованный». Француз снял десятерых людей, и с первого взгляда можно подумать, что кожа всех их покрыта огромным количеством веснушек.

Но на самом деле женщина с фото выглядит так.

Все дело в том, что Пьер сфотографировал ее с помощью специального оборудования и использовал ультрафиолетовое излучение, которое и позволило высветить незаметные обычному глазу веснушки на коже.

Фотограф задумал свой проект не только ради эстетической красоты. Так он хотел достичь большей откровенности в снимках. «Каждая модель позволила взглянуть на себя со стороны, которую никто не видит, даже он (или она) сам. Такая атмосфера доверия и откровенности противоположна нашему обществу, в котором селфи и социальные сети показывают лишь идеальные версии нас самих». Действительно, фото девушки ниже сложно назвать идеальным по современным меркам.

Но есть у проекта француза и еще одна цель: показать, как сильно страдает кожа человека от солнечного света, особенно если она при этом не покрыта солнцезащитным кремом. Удар приходится не только на лицо, но и на руки.

И на ноги тоже.

Пьер-Луи советует людям обязательно защищать свою кожу от чрезмерного воздействия ультрафиолета, потому что именно он — основная причина рака кожи. Лучи УФ-света вредят клеткам кожи, способны изменять их ДНК, и тогда они могут перерождаться в злокачественные. Как пишет Skin Cancer Foundation, основными признаками только начинающегося рака кожи могут быть изменяющиеся родинки. Так что если вы вдруг заметили, что родинка на вашем теле приняла другую форму, начала увеличиваться, сильно выступать над кожей, поменяла цвет, — это повод обратиться к врачу.