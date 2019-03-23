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Всегда встретит с улыбкой

24.03.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Всегда встретит с улыбкой

Елена Волчек работает в ОАО «Дабрабыт» уже больше 20 лет. До  2013 и с 2018 года — кассиром парикмахерской, а между этим — заведующей. Елена Викторовна имеет большой опыт работы в сфере бытовых услуг и активно делится им с новыми сотрудниками. За годы, проведенные в сфере бытового обслуживания, зарекомендовала себя как добросовестный и ответственный работник, а клиенты характеризуют ее как очень доброго, отзывчивого и культурного человека, к которому всегда приятно обратиться с любым вопросом. Коллеги уважают и ценят Елену Викторовну, ведь она не только подскажет, но и всегда поможет в трудной ситуации.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.

 


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Елена Волчек работает в ОАО «Дабрабыт» уже больше 20 лет. До  2013 и с 2018 года — кассиром парикмахерской, а
 
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