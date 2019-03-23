За 35 лет – от простого рабочего до грамотного руководителя

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Иван Бурец работает мастером по контрольно-измерительным приборам и автоматике участка «Тепловое и газовое хозяйство» районного унитарного предприятия «Несвижское ЖКХ» с декабря 1983 г. Изначально Иван Богуславович даже не предполагал, что так надолго свяжет свою жизнь с ЖКХ. Прочитал в районной газете о вакансии электромонтера в тогда еще «Коммунхозе», и решил попробовать. В результате за более чем 35 лет прошел путь от простого рабочего до грамотного руководителя, овладел глубокими теоретическими знаниями и практическими навыками в организации труда работников участка, научился в кратчайшие сроки внедрять в практику всё новое и передовое.





Сам Иван Богуславович говорит так:

— Очень много появляется технологий, и отставать от жизни нельзя. Ведь, если сегодня пропустишь, завтра потеряешь дважды. Надо всегда стараться работать на перспективу. В прошлом году, например, мы ввели котельную на торфе, после обновили еще две. Месяц назад модернизировали топочную на Кутузова — она была на дровах, поставили автоматическую горелку, наладили ее работу на пеллетах.

Имея богатый опыт работы, Иван Богуславович подходит к делу творчески, конструктивно анализирует возникающие затруднения. Важными чертами мастера, как отмечают его коллеги, являются предприимчивость и умение оперативно принимать решения. Он много работает над самообразованием, изучает современную литературу по теплоснабжению и автоматизации производства. По мнению руководства, является настоящим профессионалом в этих вопросах, хорошо знает систему теплоснабжения города. Внес большой личный вклад в дело становления и развития жилищно-коммунального хозяйства города, за что в 2012 году был награжден нагрудным знаком «Ганаровы работнік жыллёва-камунальнай гаспадаркі», а на днях ему вручили Почетную грамоту Совета министров Республики Беларусь.

Неонила ЛЮБАНЕЦ.

Фото Натальи ЕРМОШЕНКО.