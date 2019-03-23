Ночная парковка у гипермаркетов: как минчане решают проблему нехватки мест для авто во дворах

Проблема с парковками в спальных районах — вечный повод для недовольства автомобилистов. Тем временем в каждом районе найдется супермаркет с приличных размеров парковкой. AUTO.TUT.BY прокатился по самым злачным парковочным районам Минска и посмотрел, что творится по ночам у гипермаркетов и крупных магазинов, когда они закрываются.

Кстати, ПДД напрямую не запрещают ночную парковку в таких местах. Да и на большинстве гостевых стоянок нет знаков, запрещающих оставлять там машину на ночь.



Парковка у магазина «Виталюр» на ул. Мирошниченко в 23.15. Мест хватает

Начали с Зеленого Луга, хотя здесь ситуация с парковками не такая уж критичная. Наша точка — торговый центр на ул. Мирошниченко, недалего от перечечения с Гамарника. Здесь есть гостевая парковка для покупателей, но вокруг самого ТЦ имеются еще две большие площадки, где можно оставить автомобиль. Так что на парковке еще как минимум с десяток свободных мест.



ТЦ «Бонус» на ул. Голубка в 23.40. Практически пустая парковка

Едем в парковочное гетто — Каменную горку. Первая точка — торговый центр «Бонус» на ул. Голубка. С удивлением обнаруживаем, что парковка практически свободна. Лишь ближе к жилому дому три ряда заполнены машинами. Так что резерв здесь еще огромный.





Более того, на все той же улице Голубка есть две огромных платных стоянки, которые были заполены хорошо если наполовину. И это ночью! Говорите, мест парковочных не хватает? Уж в районе Голубка-Колесникова их точно с избытком.







А вот гипермаркет «Виталюр» на ул. Жиновича точно не страдает от отсутствия желающих припарковаться на ночь. В 23.50 все машиноместа вокруг немаленького магазина забиты под завязку. В час ночи мы там насчитали буквально пару свободных мест. Причем машины стоят не только на размеченных местах, но и в проездах вдоль бордюров.





На фото выше — обычная картина для этого района. Даже просто вдоль дороги припарковаться проблематично, поэтому неудивительно, что все гостевые магазинные парковки заняты машинами. Здесь вообще все занято машинами. Двигаемся дальше.



В полночь на парковке «Евроопт» на Казимировской еще хватает мест, но видно, что пользуются этой территорией активно

Огромная парковка «Евроопт» на Казимировской заполнена примерно на треть. Занята машинами та часть, что находится ближе к улице Казимировской. При этом жилые дома находятся на другой стороне улицы. И даже несмотря на то, что жилой, по сути, является одна сторона, машины вдоль Казимировской стоят бесконечным рядом с двух сторон. Выходит, что на парковку супермаркета приезжают только те, кто не ленятся пройти лишних 300−400 метров. Или совсем уж поздние пташки.



Время 00.05. Мест на парковке «Виталюра» все на той же Казимировской нет

Чуть дальше по Казимировской находится еще один супермаркет. В непосредственной близости от него стоят шесть жилых домов со своими парковками. Тем не менее, все машиноместа у магазина заняты. Если территории рядом будут еще застраиваться — проблем не избежать. Даже сейчас дорога рядом с домами уставлена припаркованными автомобилями.



На часах 00.11. Парковка у гипермаркетов на ул. Каменногорской практически свободна

В самом начале улицы Каменногорской сразу два гипермаркета делят между собой огромную парковку. Ночью она не заполнена даже на треть, тогда как сама улица Казимировская с двух сторон заставлена машинами. От самой дальней части парковки до середины жилого массива нужно пройти примерно 450 метров.



В 00.20 в районе ТЦ «Максимус» еще можно найти места

Торговый центр «Максимус» на Лобанка имеет аж четыре парковки разного размера. Те, что ближе к жилому массиву, плотно заняты припаркованными авто, хотя свободных мест тоже хватает. Здесь мы отметили большое количество грузовиков, фургонов и микроавтобусов. Вдоль самой улицы Лобанка есть еще две плоскотные платные стоянки. Ночью они были заполнены процентов на 80−90. Резерва парковочных мест не видно.







Гипермаркет «ProStore» работает круглосуточно, поэтому даже в час ночи, когда мы туда приехали, парковка со стороны центрального входа занята машинами, хотя их не так уж и много. Та часть, что расположена ближе к жилому массиву по улице Слободской, оккупирована максимум на треть. Резерв для жильцов еще есть. Здесь же, на Слободской, есть и платная плоскостная стоянка.







В час ночи возле торгового центра «Титан» — тишь да благодать, хотя напротив расположен большой жилой квартал Юго-Запад. До ближайшего дома — максимум 300 метров. Но это ведь еще через дорогу переходить. Зато на жилой стороне недавно открылся новый магазин «Виталюр», и вот как раз его парковка занята полностью.





Совсем печальная ситуация в районе Рафиева, 56 на парковке гипермаркета «Виталюр». Приехав туда в начале второго ночи, мы не нашли ни одного свободного места. Огромная платная стоянка рядом тоже не пустует, а вдоль улицы Рафиева по обеим сторонам даже Smart не припаркуешь.

Очевидно, что парковки супермаркетов — это отличный вариант ночной стоянки. Правда, в большинстве случаев они расположены в 300−400 метрах от ближайшего жилого дома. Да, придется поработать ножками и совершить вечерний и утренний моцион, чтобы без проблем припарковать автомобиль. Но все же, это лучше, чем ставить машину на газон или тротуар, нарушая ПДД.

Кстати, сами магазины к таким стихийным парковкам относятся спокойно.

— Мы не запрещаем жителям района парковаться на площадке гипермаркета, — заверил нас руководитель службы охраны «Виталюра». — Но при этом надо соблюдать некоторые условия. Не очень выгодно для магазина, если вы пригоните автомобиль в пять вечера и оставите его на парковке, когда происходит самый большой наплыв покупателей. А вот если в 10 вечера — то пожалуйста. Но при этом 8.00 утра автомобиль лучше забрать. В это время начинается уброка территории, и автомобиль будет мешать проезду техники. В соответствии с постановлением Мингорисполкома магазин имеет право вызвать эвакуатор и принудительно удалить мешающий автомобиль с парковки.