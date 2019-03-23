Целевое направление: гарантии, права и обязанности

Не за горами вступительная кампания, а значит пришло время позаботиться о спасательном круге, коим, конечно, является целевое направление. О всех нюансах целевой подготовки в нашем интервью с начальником отдела образования, спорта и туризма Еленой Парфененко.





– Елена Петровна, кто имеет право на получение целевого направления на педагогические специальности?

– Прежде всего хочу отметить, что целевое направление позволяет бесплатно получить среднее специальное и высшее образование, предусматривает первоочередное право на получение койко-места в общежитии, выплату стипендии и, что самое важное, гарантированное трудоустройство после окончания обучения. Целевая подготовка дает большие преимущества при поступлении в ВУЗы и ССУЗы по сравнению с поступающими на общих основаниях, так как фактически гарантирует поступление с баллами, которые часто значительно ниже проходных. Договор о целевой подготовке – это документ, который подписывается тремя сторонами: абитуриентом, организацией-заказчиком и учреждением образования. Отбор абитуриентов для поступления на условиях целевой подготовки осуществляется из числа выпускников учреждений образования, проживающих в Республике Беларусь в населенных пунктах с численностью населения менее 20 тысяч человек, населенных пунктах, расположенных на территории радиоактивного загрязнения, либо в сельских населенных пунктах. Поэтому все выпускники учреждений образования Буда-Кошелевского района могут претендовать на целевое направление. Правда, абитуриент, изъявивший желание обучаться на условиях целевой подготовки, должен иметь в аттестате по профильным предметам вступительных испытаний отметки не ниже 6 баллов. При заключении целевого договора абитуриент участвует в отдельном конкурсе на целевые места, выделенные району. Так, например, в прошлом году при поступлении в ССУЗ конкурс был 3 человека на место.

Срок подачи заявок на обучение на условиях целевой подготовки –

до 1 апреля.

Далее мы формируем общую районную заявку и согласовываем в районном исполнительном комитете. Хочу обратить внимание, что не всегда Министерством образования Республики Беларусь выделяется количество мест, указанных в заявке на обучение на условиях целевой подготовки. Так, например, в 2018-м было выделено 10 мест, хотя мы давали заявку на 15, а вот в 2017-м, как и было заявлено, – 13. В целом за три последних года заключено 36 договоров на подготовку специалистов на условиях целевой подготовки на педагогические специальности.

– В какие ВУЗы или ССУЗы на педагогические специальности можно получить целевое направление?

– Целевые направления можно получить в любой ВУЗ или ССУЗ, который готовит педагогических работников. Правда, в региональные учреждения образования для абитуриентов Гомельской области целевые места выделяются в первую очередь, в учреждения образования других регионов – по остаточному принципу. В Гомельской области специальность педагога можно получить в 6 учреждениях образования. Так, Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, который готовит биологов, географов, историков, информатиков, математиков, физиков, психологов, учителей русского и белорусского, иностранных языков, учителей физической культуры и социальных педагогов.

В Мозырском государственном педагогическом университете имени И.П. Шамякина можно получить образование по следующим специальностям: «Биология», «Биология и химия», «Обслуживающий труд и изобразительное искусство», «Технический труд и предпринимательство», «Дошкольное образование», «Начальное образование», «Спортивно-педагогическая деятельность» (тренерская работа), «Физическая культура. Специальная подготовка», «Физическая культура. Физкультурно-оздоровительная и туристско-рекреационная деятельность», «Иностранный язык», «История и обществоведческие дисциплины», «Русский язык и литература. Иностранный язык» (английский), «Физика и информатика», «Математика и информатика».

В Лоевском государственном педагогическом колледже готовят педагогов начальных классов по специальностям: «Начальное образование. Воспитательная работа в группах продленного дня», «Начальное образование. Логопедия», «Начальное образование. Творческая деятельность», «Начальное образование. Физическое воспитание», «Начальное образование. Экологическое воспитание».

Речицкий государственный педагогический колледж готовит по специальностям: «Дошкольное образование», «Иностранные языки», Рогачевский государственный педагогический колледж» – по специальностям: «Дошкольное образование» (иностранный язык (английский язык), «Дошкольное образование» (логопедия), «Дошкольное образование» (творческая деятельность), а Гомельский государственный педагогический колледж имени Л.С. Выготского – по специальностям: «Дошкольное образование» (творческая деятельность), «Музыкальное образование» (ритмика и хореография), «Начальное образование» (ритмика и хореография. Творческая деятельность).

– А каких специалистов не хватает в нашем районе и какие будут востребованы в ближайшие 4 года?

– Нам нужны учителя математики, физики, психологи, социальные педагоги и воспитатели дошкольных учреждений. В то же время количество филологов заметно превышает количество вакансий в учреждениях образования.

– Сколько лет придется отрабатывать по распределению с целевым направлением?

– Срок обязательной отработки определен законодательством Республики Беларусь и составляет не менее 5 лет для выпускников, закончивших ВУЗы, либо не менее 3 лет для выпускников средних специальных учреждений. В срок обязательной отработки по желанию выпускников может быть включен период прохождения воинской службы по призыву или в резерве Вооруженных Сил Республики Беларусь, других войсках и воинских формированиях Беларуси, отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. Учеба в магистратуре и аспирантуре на сокращение времени отработки не влияет.

– Кому стоит брать целевое направление?

– Заключение такого договора подойдет тем абитуриентам, которые планируют вернуться после учебы в родные края или хотят заранее обеспечить себя рабочим местом.

– Какие могут быть причины расторжения целевого договора?

– Во время обучения целевой договор может быть расторгнут по следующим причинам: установление гражданину, не достигшему 18-летнего возраста, инвалидности; установление гражданину инвалидности I и II группы или инвалидности ребенку гражданина; возникновение медицинских противопоказаний к работе по полученной специальности (направлению специальности, специализации), присвоенной квалификации; ликвидация организации заказчика; досрочное прекращение образовательных отношений по обстоятельствам, не зависящим от воли гражданина, учреждения образования.

Более подробно о целевой подготовке специалистов можно узнать, ознакомившись с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22.06.2011 №821 «О некоторых вопросах распределения, перераспределения, направления на работу, последующего направления на работу выпускников, возмещения затраченных государством средств на их подготовку и целевой подготовки специалистов, рабочих, служащих», Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 №80 «О правилах приема лиц для получения высшего образования I ступени и среднего специального образования».

В ТЕМУ

Буквально на днях Министерство образования утвердило график проведения централизованного тестирования по учебным предметам в 2019 году и определило, какие отметки будут приравнены к неудовлетворительным.

Так, первое ЦТ абитуриенты будут сдавать 11 июня по белорусскому языку. ЦТ по русскому языку пройдет 13 июня, по обществоведению – 15, по математике – 17, по биологии – 19 июня. Тестирование по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) по графику Минобразования запланировано на 21 июня. Химию абитуриенты будут сдавать 23 июня, физику – 25, историю Беларуси – 27, географию – 29 июня. ЦТ по всемирной истории (новейшее время) состоится 1 июля. Резервные дни для проведения ЦТ – 6 и 8 июля по белорусскому и русскому языкам и 6 и 10 июля – по всем остальным предметам.

График ЦТ утвержден постановлением Министерства от 26 февраля 2019 года №20. В нем содержится также перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ, в том числе в резервные дни, а также пунктами проведения тестирования. Пункты регистрации будут открыты с 9.00 до 19.00 по будням и с 9.00 до 18.00 по субботам (18 мая и 1 июня). Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет с 30 июня по 2 июля. Тестирование в эти дни проведут в БГУ. Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, – 11.00. Получить сертификаты абитуриенты смогут в пунктах проведения тестирования с 10 июля, в БГУ (резервные дни) – с 13 июля.

Какие отметки будут приравнены к неудовлетворительным по результатам ЦТ в 2019 году.

По белорусскому или русскому языкам неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно), для специальностей филологического профиля – от 0 до 24.

По первому предмету профильного испытания – математике, физике, химии, биологии – к неудовлетворительным приравнены отметки от 0 до 19 баллов (включительно). Нижнее пороговое значение отметок по истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) установлено на уровне от 0 до 24 баллов (включительно).

Что касается второго предмета профильного испытания, то по математике, физике, химии и биологии неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 9 баллов (включительно), по истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), географии, иностранным языкам (английскому, немецкому, французскому, испанскому, китайскому) – от 0 до 14 баллов (включительно).

Минобразования определило, что при наборе в вузы, находящиеся в подчинении Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, на военные факультеты, на специальности «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство, рыбоводство, пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия» неудовлетворительными будут считаться отметки от 0 до 6 баллов. Речь идет о таких предметах, как белорусский (или русский) язык, математика, физика, химия, биология, история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, география, иностранные языки.

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