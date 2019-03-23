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В Беларуси проводится единовременное выборочное многоиндикаторное кластерное обследование для оценки положения детей и женщин
24.03.2019 — Разное | Полесская правда
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В Республике Беларусь проводится единовременное выборочное многоиндикаторное кластерное обследование для оценки положения детей и женщин (МИКС). Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в отделе статистики г. Пинска и Пинского района.
В Республике Беларусь обследование МИКС проводилось органами государственной статистики в 2005 и 2012 годах.
В рамках обследования домашних хозяйств будут изучены показатели в области охраны здоровья матери и ребенка, образования детей, жизнедеятельности детей и взрослых, показатели, характеризующие репродуктивное поведение женщин и другие актуальные для республики вопросы.
Кроме того, в нашей стране обследования МИКС являются единственным источником данных о показателях раннего детского развития, методах воспитания детей в семье, детском труде, источником данных по таким малоизученным вопросам, как отношение женщин и мужчин к домашнему насилию, удовлетворенность жизнью и ощущение счастья.
Сбор первичных статистических данных осуществляется путем непосредственного посещения адресов домашних хозяйств, отобранных для проведения обследования, и опроса членов домашних хозяйств с использованием планшетных компьютеров специально обученными специалистами.
Cпециалист, проводящий обследование, должен иметь при себе сумку и шейный платок с логотипами МИКС, предъявить удостоверение и передать обращение председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь.
Органы статистики гарантируют конфиденциальность предоставленной домохозяйствами информации. Полученные данные будут использованы только для формирования официальной статистической информации в целом по республике и по областям.
От активности домашних хозяйств, отобранных для проведения обследования, и полноты предоставленной информации будет зависеть качество данных, полученных по результатам обследования.
В связи с этим выражаем надежду на понимание населением нашего города и района важности проводимого в Республике Беларусь обследования домашних хозяйств и просим не отказываться от участия в нем.
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