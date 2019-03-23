В Беларуси проводится единовременное выборочное многоиндикаторное кластерное обследование для оценки положения детей и женщин

В Республике Беларусь проводится единовременное выборочное многоиндикаторное кластерное обследование для оценки положения детей и женщин (МИКС). Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщили в отделе статистики г. Пинска и Пинского района.



Национальный статистический комитет Республики Беларусь при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Всемирного банка и Европейского союза в рамках реализации проекта международной технической помощи «Содействие в укреплении национального статистического потенциала в области производства и распространения информации о положении детей, женщин и лиц с ограниченными возможностями для мониторинга выполнения Республикой Беларусь Целей устойчивого развития» проводит в марте – июне 2019 г. единовременное выборочное многоиндикаторное кластерное обследование для оценки положения детей и женщин (далее – МИКС).

В Республике Беларусь обследование МИКС проводилось органами государственной статистики в 2005 и 2012 годах.

В рамках обследования домашних хозяйств будут изучены показатели в области охраны здоровья матери и ребенка, образования детей, жизнедеятельности детей и взрослых, показатели, характеризующие репродуктивное поведение женщин и другие актуальные для республики вопросы.

Кроме того, в нашей стране обследования МИКС являются единственным источником данных о показателях раннего детского развития, методах воспитания детей в семье, детском труде, источником данных по таким малоизученным вопросам, как отношение женщин и мужчин к домашнему насилию, удовлетворенность жизнью и ощущение счастья.

Обследованием в Республике Беларусь будет охвачено 9 000 домашних хозяйств, из них 1 240 в Брестской области, 120 – в городе Пинске, 20 – в г.п. Логишин, 20 – в д. Жабчицы Молотковичского сельсовета, 20 – в д. Лосичи Плещицкого сельсовета.

Сбор первичных статистических данных осуществляется путем непосредственного посещения адресов домашних хозяйств, отобранных для проведения обследования, и опроса членов домашних хозяйств с использованием планшетных компьютеров специально обученными специалистами.

Cпециалист, проводящий обследование, должен иметь при себе сумку и шейный платок с логотипами МИКС, предъявить удостоверение и передать обращение председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь.

В городе Пинске обследование будет проведено с 8 по 16 апреля 2019 года, в Пинском районе – с 17 по 19 апреля 2019 года.

Органы статистики гарантируют конфиденциальность предоставленной домохозяйствами информации. Полученные данные будут использованы только для формирования официальной статистической информации в целом по республике и по областям.

От активности домашних хозяйств, отобранных для проведения обследования, и полноты предоставленной информации будет зависеть качество данных, полученных по результатам обследования.

В связи с этим выражаем надежду на понимание населением нашего города и района важности проводимого в Республике Беларусь обследования домашних хозяйств и просим не отказываться от участия в нем.